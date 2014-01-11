Не спасли дикобразов иголки

На такую же сумму будет оштрафован и житель села Мойынкум, застреливший джейрана. А вот господин А. Кожекеев уже приговорен судом к полутора годам ограничения свободы за незаконную добычу тянь-шанского архара.

Областная прокуратура продолжает ужесточать контро­ль над охраной животного мира. По ее требованию, например, расторгнуты договоры по 14 охотничьим угодьям и 10 рыбным хозяйствам, не обеспечившим благоприятные условия для размножения животных и восстановлению рыбных ресурсов.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Жамбылская область