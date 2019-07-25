​Не спрятаться, не скрыться

В ходе антинаркотической операции «Паутина» полицейские провели обыск в квартире 36-летнего жителя Усть-Каменогорска. Ищейка по кличке Норд практически сразу подбежала к кровати и подала голос. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, под матрацем действительно была спрятана высушенная марихуана.

– Отличилась также служебно-розыскная собака по кличке Азар, – сообщили в департаменте. – В Кокпектинском районе местный житель прятал нар­котическое зелье под сеном, рядом с надворной постройкой. Собака указала тайник. Наши сотрудники изъяли 5-литровую бутылку, а также 16 полимерных свертков с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.

Общий вес изъятой марихуаны составил 2 кг. Всего с начала года с помощью четвероногих друзей полицейских удалось раскрыть 183 преступления, в том числе 52, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято более 80 кг наркотических средств.