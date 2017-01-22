​Не стали волонтерами

В Караганде без проблем можно купить билеты на ЭКСПО-2017 с фиксированной или открытой датой. Их продают в крупнейшем торговом центре, областном филиале АО «Казпочта». Прорабатывается вопрос дополнительного размещения билетных касс в развлекательных центрах области, в местах высокой проходимости, сообщили в управлении предпринимательства.

Быстро добраться до столицы можно на железнодорожном и автомобильном транспорте. Тем более что число скоростных поездов заметно увеличилось, а четырехполосная автотрасса Астана – Караганда к лету наверняка будет выглядеть как типичный европейский автобан. Планируется, что ЭКСПО-2017 посетят порядка 200 тыс. жителей Карагандинской области. Но ближайший к столице областной центр настроен не только доставлять своих жителей на выставку, но и у себя принимать зарубежных гостей.

Три туристских оператора в регионе, в том числе Каркаралинский государственный национальный природный парк, заключили меморандумы о сотрудничестве с «Астана ЭКСПО-2017» и разработали шесть интересных и содержательных маршрутов. Строятся и реконст­руируются гостиницы, одна из них еще в прошлом году удостое­на знака «Рекомендовано от ЭКСПО». Расширяется и модернизируется номерной фонд.

Конечно, не обойтись без волонтеров. 235 студентов из шести вузов готовятся к участию в обслуживании ЭКСПО. Они прошли обучаю­щие семинары-тренинги. Только досадно, что организаторы забыли про ребят из Карагандинского медицинского колледжа. Девушки и парни, специалисты среднего медицинского звена, с особым старанием занимались языками в надежде, что тоже станут участниками предстоящего события.

О подготовке трехъязычных волонтеров к ЭКСПО директором учебного заведения было заявлено на разных уровнях, но, как оказалось, к ним так и не проявили интереса. Выпуск молодых специа­листов состоялся без единого предложения со стороны представителей организаторов выставки. Фельд­шеры и медсест­ры ушли в самостоятельное плавание. Им остается утешиться тем, что отличное знание трех языков непременно пригодится в их же профессии.