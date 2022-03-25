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Не стало авторитетов
Куралай Байменова, Герой труда Казахстана, председатель Центра поддержки парализованных граждан города Актобе

Не секрет, что сегодня мы живем в тревожное и непред­сказуе­мое время, поэтому нынешнее Послание Главы государства народу Казахстана – важный программно-политический документ, определяющий ответственность каждого из нас за судьбу страны.

Мы за последние годы пережили немало печальных моментов, увидели зыбкость и хрупкость мира вокруг нас. Следовательно, нужен анализ и грамотный прогноз на ближайшее будущее. Наша страна живет не в вакууме. Геополитическая обстановка вокруг сложная. Информацион­ная ситуация тоже меняется еже­дневно. Поэтому нам нужны своевременные реформы, готовность общества принять и поддержать необходимую модернизацию и переформатирование по всем направлениям жизнеобеспечения граждан, учитывая современные реалии. Мы поддерживаем новшества по местному самоуправлению. Потенциал местных лидеров высок. Курс на построение нового Казахстана зависит от каждого жителя. Послание Президента дает направление на мобилизацию всех сил и институтов для искоренения бюрократизма, оптимизации реформ. Требуется объединение всех сообществ, партий, союзов и народа для решения поставленных задач.

Необходимость модернизации общества назрела давно. Обращаю внимание на такие моменты, как «окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом», отказ от монополии партийных боссов. Госслужащие не будут привязаны к определенной партии и к ее программам. И это правильно, потому что, к примеру, чиновник, думая по-другому, не мог поступить по-своему. Еще понравилось, что будут устранены чрезмерные полномочия Президента. Предстоят изменения в Сенате, в Мажилисе будет представлен весь электорат, уменьшится численность депутатов, предстоят новшества в назначении акимов, в выборной системе, переход к мажоритарной системе. Все это способствует построению нового Казахстана.

В целом нужно говорить о том, что кругом все зыбко и наше будущее зависит от каждого из нас, нельзя всю ответственность возлагать только на Президента. Если каждый станет выходить на площадь и говорить что заблагорассудится, будут провокации. Нам нужно объединиться вокруг идеи целостности государства, вокруг вопросов жизнеобес­печения нашей республики, богатейшей своими ресурсами, но малонаселенной, что говорит о том, что мы должны быть сильнее втрое. Каждый казахстанец должен понимать эту ответственность. Мне не нравится, что наши люди сейчас мельчают. Что некоторые журналисты стали, скажем, бессовестными, что некоторые блогеры ежедневно вбрасывают провокацион­ную информацию, считая чужие деньги, отвлекают от решения насущных проблем. На заре нашей юности учили, что низко считать деньги в чужом кармане.

Сейчас я бы уделила больше внимания идеологии, не просто патриотизму, а морально-нравственному воспитанию людей, «индикатор» порядочного человека у нас упал. Случилось так, что в обществе не признают моральных авторитетов, обесценивается труд старшего поколения. Напрямую об этом не было сказано, но под этим подразумевается модернизация общества. Здоровое общество всем же приятно, а сейчас любой может написать в своем паблике что вздумается, но давно известно – печатное слово формирует общественное мнение, поэтому нужна определенная государственная стратегия. Обращаю внимание на информационное разложение общества.

Откуда насилие в семье и в целом в обществе? От того, что упал культ отца, мужчины. В чем корень зла? Сказывается, во-первых, безработица. Во-вторых, мы привыкли к социальной справедливости. Но непонятно, что мы строим: капитализм, социализм, коммунизм? К чему стремимся? При капитализме бывают миллиардеры – капиталисты, рабочий класс и нищие, но мы за социальную справедливость, за социальное равенство. Отсюда и протестные настроения.

Под реформами, под переформатированием понимаю то, что каждый должен взять на себя ответственность за мир в общем доме, за благополучие, за целостность и независимость нашего государства.

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