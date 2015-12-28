​Не стареют душой ветераны

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Дина МАХАМБЕТОВА, Астана

Ветеран Великой Отечественной войны Анис Рогин 40 лет проработал машинистом электровоза пассажирского движения целиноградского локомотивного депо. С днем рождения его пришли поздравить заместитель директора по эксплуа­тации АЭЛД Александр Недюжин, начальник отдела кадров Венера Калмаханова и председатель совета ветеранов депо Людмила Красноштанова.

– Анис Иванович для молодых локомотивщиков является примером любви к Отчизне, мужества и стойкости, трудолюбия и верности выбранному делу. Мы преклоняемся перед ним и благодарим от имени всех послевоенных поколений. От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия! – сказал А. Недюжин.

Ветеран по-прежнему молод душой и бодр духом, хотя и довелось ему хлебнуть в жизни лиха. Родился 22 января 1926 года в российском селе Кирово. В шестилетнем возрасте, потеряв родителей, оказался в детском доме. После восьмого класса был направлен в Мичуринское железнодорожное училище в Подмосковье. На войну Аниса Рогина призвали в 1944 году. Он участвовал в освобождении Украины. Водил поезда, груженные пушками и танками.

В один из авианалетов под украинским городом Ровно был тяжело ранен. Из госпиталя солдата выписали уже к концу войны. Партией он был направлен в казахстанский город Атбасар, в 23-ю паровозную колонну. Через несколько лет прибыл для работы в целиноградское железнодорожное депо. Оттуда в 1982 году вышел на заслуженный отдых.

За личное мужество и бесстрашие был награжден орденом Оте­чественной войны 2-й степени, медалью «За доблестный труд в войне», «60 лет освобождения Украи­ны от фашистских захватчиков» и юбилейными медалями к годовщинам Победы.

Борис Ролдугин родом из Липецкой области. Его детство прошло на станции Шилка Забайкальской железной дороги. Окончив курсы трактористов, до призыва в армию в декаб­ре 1943 года, работал в колхозе. Потом прошел обучение в Одесском военном училище летчиков истребительной авиации, которое в то время находилось в городе Фрунзе. Выйти на ратное поле так и не пришлось – война закончилась. Переехав в Акмолинск, Борис Петрович работал кочегаром паровоза, затем помощником машиниста паровоза, машинистом паровоза, водил тепловозы.

В его трудовую книжку занесено 57 благодарностей. Борис Петрович одним из первых стал водить тяжеловесные поезда на участке Анар – Акмолинск. Награжден знаком «Ударник сталинского призыва», отраслевым знаком «Отличный паровозник», медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».

У Бориса Ролдугина трое детей, семеро внуков, сейчас он – глава железнодорожной династии. Делясь секретами долголетия, ветеран отметил, что очень важно вес­ти здоровый образ жизни: правильно питаться, больше двигаться и заниматься спортом. 

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