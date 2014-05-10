Политика
Не стареют душой ветераны

08 Отыскать наших соотечественников на заполненных до отказа трибунах не составило труда. Группа аксакалов выделялась экипировкой с государственной символикой Казахстана. Здесь же, у кремлевской стены, состоялась и наша беседа в преддверии действа, поражающего мощью, красотой и грандиозностью. Жанша Жанасов, освобождавший Варшаву, Балтику и дошедший до Берлина, и Слямхан Жапарханов, президент общественного фонда «Совет ветеранов, тружеников тыла и детей войны», проявили по­истине боевую готовность пообщаться с представителями не только отечественных СМИ. 

Но оба говорили не о себе, не о том, что довелось пережить лично им в горниле жестокой бойни. Красной нитью в нашей беседе прошла любовь к Отечеству, гордость за родную страну, которая стала арсеналом фронта, кузницей Великой Победы. 

Воинские соединения, сформированные в Казахстане, участвовали в обороне Ленинграда, в битве под Сталинградом, на Курской дуге, в форсировании Днепра и освобождении от немецких войск Украины, Белоруссии, Молдавии, стран Балтии и Восточной Европы. 

Славной страницей в летопись Великой Отечественной войны вошел подвиг легендарной Панфиловской дивизии, остановившей врага на подступах к Москве. Казах Рахимжан Кошкарбаев был одним из тех, кто водрузил боевое красное знамя над Рейхстагом…

– На фронтах войны сражалось свыше полутора миллионов казахстанцев. Половина из них не вернулись домой. Свыше 500 наших соотечественников удостоены звания Герой Советского Союза, в том числе две юные, восемнадцатилетние девочки – Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Более ста воинов-казахстанцев – полные кавалеры ордена Славы. Дважды героем стали четыре воина, один из них – летчик-казах Талгат Бегельдинов, – говорит Слямхан Жапарханов.

Не меньший героизм проявляли и труженики тыла. Богатый природными ресурсами Казахстан стал в годы войны опорой страны, ее житницей и основным поставщиком сырья для оборонной промышленности. Из каждых десяти пуль, произведенных для нужд фронта, девять были казахстанскими… 

Беседуя с ветеранами, не уставала удивляться их боевой выправке, стати, здравости мыслей и чистоте души – качествам, которых в наши дни так часто не хватает иным амбициозным политикам и не только. 

– Мы прошли войну, на себе испытав все ее ужасы и трагедии. Мы их достойно пережили и победили жестокого врага. Ваша задача – знать об этом и помнить, сколь высока цена мирной жизни, – напутствовал нас С. Жапарханов. 

Бережное отношение и внимание к сохранению исторической памяти – безусловный приоритет нашего государства. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал: наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо защищать Родину, если мы лучше будем заботиться о ветеранах.

Не менее отрадно, что внимание к ветеранам ныне суверенных государств традиционно проявляет и Россия. Ежегодно по инициативе Администрации Президента РФ и ряда российских ветеранских организаций наши соотечественники становятся участниками мероприятий в Москве, приуроченных к славному празднику Великой Победы. 

В нынешнем году, приветствуя почетных гостей на торжественном приеме в Кремле, Президент РФ Владимир Путин отметил: «Идут годы, но 9 Мая остается самым величественным и самым дорогим праздником, который мы всегда встречаем с радостью и волнением, с глубоким осознанием колоссального масштаба этого исторического события и с гордостью за наших отцов, за наших дедов, разгромивших нацизм».

…В интервью у стен Кремля мои собеседники отметили, что нынешний парад на Красной площади – главная репетиция предстоящего 70-летнего юбилея Великой Победы, который, как они надеются, будет очень широко отмечаться не только в России, но и в Казахстане, и в большинстве государств СНГ. 

Пусть будет так! И пусть не стареют наши ветераны ни душой, ни телом, дабы в полной мере и долго еще наслаждаться величием одержанной ими Победы. Они это заслужили…

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва

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