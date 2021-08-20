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Не стоит недооценивать ситуацию
Михаил Тё, Жамбылская область

В целом по региону зарегис­трировано более 15 тыс. случаев заражения COVID-19. И к сожалению, число инфицированных опасным вирусом ежесуточно растет.

– Примерно такая же картина наблюдается в некоторых странах Европы и отдельных регионах соседней России, где в данный момент отмечается резкий рост заболеваемости ковидом. Появление новых разновиднос­тей вируса влечет за собой более тяжелое течение болезни, вынуж­дает вводить дополнительные ограничения, – говорит руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

Главный врач региона уверен, что основной урок пандемии ­заключается в том, что ее нельзя недооценивать, а значит, следует работать на опережение.

– Вирус стал более агрессивным, заразиться им теперь проще, важно и то, что в ряде случаев он устойчив к лечению, то есть выздороветь заболевшему ­становится все сложнее, – подчеркнул Асет Калиев.

Чтобы уберечь себя и близких от заражения, руководитель облздрава советует предельно ответственно выполнять все противоэпидемические мероприятия. Прежде всего носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных мес­тах, не менее важна и личная гигиена.

– Но самым эффективным и, ­пожалуй, единственным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Да, у прививки имеются противопоказания, но в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2–3%. Всем остальным вакцинация, безусловно, рекомендуется, – заявил главный врач региона.

Между тем больше половины запланированного числа жителей, допущенных к вакцинации (более 56% из 582 тыс. человек), уже привились. В области имеется достаточный запас вакцины, бесперебойно работают прививочные пункты. 23 организации первичной медико-санитарной помощи располагают 43 прививочными пунктами, 15 из них расположены в областном ­центре, 28 – в районах. Сегодня у жамбылцев есть выбор, какой вакциной привиться. До недавнего времени в наличии было 4 препарата от фармпроизводителей Казахстана, России, ОАЭ и Китая.

На днях же в область доставили 20 тыс. доз новой вакцины Vero Cell. Полученная партия распределена по всем городским и районным поликлиникам, где хранится в специальных термоконтейнерах при температуре +2 – +8 С. Особенность вакцины в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры. Предназначена она для взрос­лых старше 18 лет. Препарат двухкомпонентный, интервал между введениями составляет 21–28 дней. Как и у других вакцин, у Vero Cell также имеются противопоказания.

– Препарат разрешен ВОЗ для вакцинирования взрослых в 45 странах. Вакцина инактивированная, стимулирует иммунную систему без риска вызвать инфекционное заболевание. Только за первый день новую вакцину предпочли более 100 человек. Осложнений и реакций после прививок нет, – сообщил Асет Калиев.

По его словам, в научной литературе уже появились первые данные об эффективности вакцинации.

– У привитых людей, вне зависимости от вида вакцины, заболеваемость снижается в 30 (!) раз, – отметил главный врачи области. – Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у незащищенного препаратом человека составляет 90%, а у вакцинированного – всего 3%. Осложнения у привитых встречаются в 15(!) раз реже.

Сам глава облздрава тоже ­вакцинировался, прививку ­перенес благополучно и уверен, что она его надежно защищает ­от инфицирования коронавирусом.

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