Не стоит путать специальные сборы с мобилизацией - глава Минобороны РК

Специальные сборы не являются мобилизацией. С таким заявлением выступил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Не стоит путать специальные сборы с мобилизацией. Мобилизация это всеобщий перевод всех сфер государства: организаций, населения, войск и воинских формирований на режим военного времени. Воинские сборы сейчас проходят постоянно. Практически каждый год", - сообщил Ермекбаев.
По его словам, у всех акимов есть опыт проведения подобных сборов и учений с территориальными войсками.
"Акимы будут призывать через отделы спецформирований, через военкоматы военнообязанных с учетом состояния их здоровья, семейного положения, возраста и других факторов. Мы будем рекомендовать при призыве на сборы, отдавать предпочтение тем, кто добровольно решил пройти сборы, призывать их в первую очередь", - добавил спикер.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал
указ о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Позже стало известно, что военнобязанных в Казахстане призовут
для борьбы с паводками и в помощь для патрулирования на улицах.