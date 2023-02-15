Не сторонники разбоя

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Наталия Портнягина

Любителей легкой наживы становится все больше: каждое пятое преступление в Западно-Казахстанской области – мошенничество.

По итогам прошлого года на фоне общего снижения числа уголовных правонарушений отмечен рост мошенничества. Причем более половины всех зарегистрированных фактов – 765 из 1 220 – составляют интернет-мошенничества.

– По сравнению с 2021-м рост фактов интернет-мошенничества в прошлом году составил 12,8%, – отметил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Олжас Шуйншалиев. – Раскрыто 152 преступления, по которым задержан 91 человек, 25 из них – жители других регионов Казахстана. Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано на территории Уральска – 583, в Бурлинском районе – 84, в районе Байтерек – 33.

Наиболее распространенным видом мошенничества остаются преступления, при которых злоумышленники выдают себя за сотрудника банка или правоохранительных органов. Для убедительности они могут звонить с подменных номеров: звонящий использует технологию, чтобы его номер телефона выдавался за номер другого человека или компании. В ходе разговора они сообщают собеседнику о сомнительных операциях по его счету и, пользуясь доверчивостью или испугом, получают все необходимые данные для доступа к банковским счетам.

Нередко мошенники просят установить на телефон спе­циальное приложение (AniDesk, TeamViewer) якобы для лучшей защиты. На самом деле эти программы служат для удаленного доступа и управления, с по­мощью которых можно зайти в личный кабинет онлайн-банка и производить любые операции, включая оформление кредита и вывод денег со счета.

Кроме этого, мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на фейковые сайты, призывающие выгодно инвестировать в национальные компании с обещанием высокой и пассивной доходности. Для убедительности эти сайты используют имена известных людей, лидеров общественного мнения, а также видеокадры из общедоступных официальных видеороликов нацкомпаний с подменой оригинальных аудио­дорожек. Попавшись на эти уловки, более ста западноказахстанцев пытались таким образом приумножить сбережения и лишились своих денег.

Свыше 250 жителей области были обмануты на площадках интернет-объявлений OLX, Kolesa.kz, Krisha.kz, Instagram и Facebook, где хотели приобрести по «заманчивой» цене товар либо продать его.

По словам полицейских, раскрытие подобных преступлений затруднено тем, что на денежные средства пострадавших зло­умышленники через приложения «Бинанс», «Гаратекс» и другие приобретают электронные деньги, дальнейшее движение которых отследить невозможно, поскольку владельцы этих приложений находятся за рубежом.

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