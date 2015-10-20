Не страшны огонь и дым

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Среди 18 единиц техники, переданной спасателям в рамках торжественной церемонии вице-министром внутренних дел Владимиром Божко и акимом Мангистауской области Аликом Айдарбаевым, есть моторные лодки, легковые оперативные автомашины, автомобили газодымозащитной службы, дымоудаления, мобильный комплекс для обеспечения связи и топливозаправщик. Средства на их приобретение были выделены из областного бюджета.
Владимир Божко, выступая перед коллегами, отметил, что вся техника, которую распределят по подразделениям, в том числе и районным, призвана работать на повышение безопасности граждан, их защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
– Казахстанцы должны знать, что в любой чрезвычайной ситуации мы придем к ним на помощь. Глава государства уделяет постоянное внимание формированию надежной государственной системы противодействия ЧС. В прошлом году был принят Закон «О гражданской защите», внесены изменения в Бюджетный кодекс страны, которые позволили акиматам самостоятельно принимать решения при наличии финансовых средств – к примеру, оказывать содействие по техническому оснащению местных подразделений, – отметил В. Божко, поздравляя коллег с профессиональным праздником.
Новая техника действительно значительно упростит работу спасателей. Сотрудники ОЧС Каракиянского района несказанно рады новому автомобилю оперативной службы. Прежний устарел морально и физически.
– Район большой, и расстояния между населенными пунк­тами значительные, поэтому техническое обновление как нельзя кстати, – отметил начальник ОЧС Каракиянского района, капитан противопожарной службы Нурбол Аймышев.
На приобретение автомобиля дымозащитной службы местный бюджет выделил 39 млн тенге. С помощью этой автомашины можно прямо во время пожара заправлять баллоны дыхательных аппаратов, которые так необходимы огнеборцам при работе в непригодной для дыхания среде.
– Автомобиль дымоудаления предназначен для удаления дыма из помещений. Машина оснащена стационарным и шестью переносными дымососами, – рассказал начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СП и АСР» ДЧС Мангистауской области, капитан противопожарной службы Назарали Селимов.
Автомобиль первой помощи будет выезжать на ДТП и ликвидацию мелких очагов возгорания. Подобная техника в области уже есть. Первая машина работает в Жанаозене. На вооружении у спасателей теперь будет и мобильный комплекс для обеспечения связи из любой точки области с региональным центром в Астане.
– У спасателей есть и гидрообрудование, предназначенное для работы при ДТП, разборах завалов. Имеется также новая установка импульсного пожаротушения – она необходима для ликвидации мелких очагов возгорания. С ее помощью можно производить до 10 выстрелов водой, которые могут потушить горение одного легкового автомобиля, – отмечает Н. Селимов.
Спасатели продемонстрировали и новый топливозаправщик, рассчитанный на полторы тонны ГСМ. Он обеспечит дозаправку пожарных автомашин на месте ликвидации ЧС.

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