​Не страшны тому несчастья, кто предвидел все напасти

Сегодня с утра уже завтра

Так, британская газета The Independent пишет, что в текущем веке цивилизацию ждет мощный технологический рывок. А через 100 лет люди научатся строить «негативные небоскребы», которые будут уходить под землю на 25 этажей.

Более того, футурологи скооперировались с археологами, и – вуа­ля! – предсказали появление технологий быстрого строительства в условиях повышенного давления. Означает это, что люди смогут создавать специальные поселения под водой. Океанов хватит на всех. Вдобавок к изменению жилищных условий на Земле развитие технологий и коммерческих космических перелетов неизбежно приведет к колонизации Луны и Марса.

Доклад предполагает широкое распространение 3D-принтеров и рост разнообразия и масштаба способов их применения. К 2116 году, уверяют британские ученые, 3D-принтеры помогут изготавливать не только мебель, но и целые дома и сооружения. Группа исследователей не обошла вниманием также необходимость накормить «подводников», «землян» и «космиков». Авторы доклада утверждают, что приготовление еды с помощью 3D-принтеров, уже частично доступное сегодня, также эволюционирует, предоставив возможность «скачивать» блюда через Интернет и материализовывать их с помощью домашнего принтера. Однако The Independent умалчивает о производной для «напечатанной» еды: то ли у авторов взгляда на 100 лет вперед пока нет предположений, то ли, напротив, они оказались слишком тошнотворными.

Еще ученые из Вестминстера считают, что в будущем прекрасные пассажирские и грузовые такси получатся из беспилотников. Кстати, такси без водителя уже действуют в лондонском аэропорту Хит­роу, так что предположение футурологов о безобидном и прагматичном использовании дронов имеет вполне приземленную базу.

«Наш сегодняшний образ жизни показался бы фантастикой человеку, который жил 100 лет назад. Интернет произвел революцию в сути нашего общения, обучения и взаи­модействия с миром», – цитирует издание доктора Мэгги Адерин, одного из авторов футурпрогноза.

Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда...

Машины отнимут у людей работу. Хорошо это или плохо, пока заключить невозможно, но через 30 лет роботы смогут делать практически все, что умеют делать люди. Такой прогноз дал Моше Варди, профессор вычислительной инженерии и директор Института информационных технологий Кена Кеннеди при Университете Райса в Хьюстоне. Он же сделал вывод: как только роботы научатся необходимым действиям, более 50% жителей Земли станут безработными.

«Мы приближаемся к тому времени, когда машины превзойдут людей почти в любом деле. Я считаю, что обществу нужно посмот­реть в лицо этой проблеме до того, как она встанет во весь рост. Если машины будут способны делать почти все, что умеют люди, что тем останется?» – вопрошает ученый в своем докладе «Умные роботы и их влияние на общество», с которым выступил на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки.

Израильтянин Моше Яаков Варди является членом двух академий США – Национальной инженерной академии и Национальной академии наук. А с 2008 года является шеф-редактором Communications of the ACM – ведущего ежемесячного журнала Ассоциации вычислительной техники.

Еще один футуролог и технолог-теоретик, основатель Acceleration Studies Foundation Джон Смарт заявил, что вскоре все бытовые вопросы в повседневной жизни, отношения с окружающими и важные решения будут контролироваться цифровой версией нас самих.

Согласно его прогнозу, к 2020 году у многих из нас будет цифровой двойник, который будет планировать наши встречи и разговаривать с другими от нашего имени. Кроме того, он сможет утешать близких после нашей смерти, имитируя наш голос, эмоции, манеры и мысли.

«Цифровые близнецы все больше будут похожи на нас и будут нашим продолжением. Когда вы и я умрем, наши дети не будут ходить на могилу, а будут запускать нашего цифрового близнеца и разговаривать с ним», – заявил Джон Смарт.

Судите сами: похожие приложения и программы уже существуют, такие как Siri и Google Now, и эти системы со временем станут еще умнее. Программы основаны на алгоритмах, которые комбинируют различные отрывки информации, чтобы сделать прогноз. Персональный помощник Siri от Apple использует контекст, чтобы ответить на вопросы, а цифровые близнецы пойдут еще дальше и смогут изучить, как думает человек. Такой персональный агент узнает то, что нам нравится и не нравится из электронной почты, сообщений и словесной обратной связи, также как это происходит при компьютерном обучении.

Между тем подобные утверждения говорят о еще большем приближении к теории сингулярнос­ти, согласно которой человечество все ближе к моменту, когда компьютеры и люди соединятся. Так, на Саммите сингулярности в 2012 году были собраны оценки экспертов, и медианное значение этой выборки составило 2040 год.

Еще один известный футуролог Рэймонд Курцвейл считает, что через 30 лет люди смогут загружать свое сознание в компьютер и станут бессмертными. А когда компьютеры станут умнее людей, человечество, включая наше тело, сознание и цивилизацию, полностью изменится. Футуролог считает, что этот момент неизбежен, и конец человеческой цивилизации в том виде, как мы ее осознаем, наступит уже к 2045 году. Кроме того, Курцвейл утверждает, что биологические части нашего тела можно будет заменять механическими частями, и это может случиться уже к 2100 году.

Понимаете, что значит думать хором?

В 13 лет уроженец Нью-Йорка, мальчик Рэй, использовал части телефона, чтобы собрать калькулятор, который будет высчитывать квадратные корни. В конце 60-х годов прошлого века он попал в Массачусетский технологический институт, а позже основал успешную аналитическую компанию в сфере программного обеспечения с тем, чтобы продать ее за 100 000 долларов. Спустя десятилетия Курцвейл предвидел множество инноваций, изменивших мир, от оптических распознавателей символов до голосовых и музыкальных синтезаторов. Но стал более известен как футуролог.

Билл Гейтс назвал Курцвейла «лучшим из тех, кого я знаю, в предсказании будущего искусственного интеллекта». Футуролог и в настоящее время технический директор Google, Курцвейл является автором семи книг (пять из которых стали бестселлерами), обладателем 20 почетных докторских степеней и награжден знаками отличия от трех американских президентов. Он также является изобретателем многих технологий, начиная с первого планшетного сканера CCD и заканчивая первой читающей машиной для слепых. Он также является соучредителем Singularity University и работает с Ларри Пейджем над развитием искусственного интеллекта в Google.

Короче говоря, Рэй Курцвейл довольно умен и его прогнозы весьма интересны. Он постоянно напоминает нам, что мы живем в самое интересное время в истории человечества.

Прогнозы Курцвейла на следую­щие 25 лет могут показаться интересными предпринимателям. Некоторые могут заработать на них. На бизнес других – идеи Курцвейла способны повлиять непосредственно.

Итак, начали. К концу 2020 года очки будут проецировать изображения прямо на сетчатку. Десять терабайт вычислительной мощнос­ти (примерно столько, сколько у человеческого мозга) обойдутся в 1 000 долларов.

К 2020 году большинство болезней исчезнет, поскольку наноботы станут умнее нынешних медицинских технологий. Нормальное человеческое питание можно будет заменить наносистемами.

Самоуправляемые автомобили наводнят дороги, людям запретят самостоятельно ездить по автомагистралям.

К 2030 годам виртуальная реальность станет на 100% реальной по ощущениям. Мы сможем загружать собственный мозг/сознание к концу этого десятилетия.

К 2040 годам небиологический интеллект будет в миллиард раз более способным, чем биологический (то есть человеческий). Нанотехнологии будут способны создавать еду и любые объекты физического мира буквально из воздуха.

К 2045 году мы сможем умножить свой интеллект в миллиард раз, связав кору наших полушарий беспроводным путем с искусственным неокортексом в облаке.

Шеф, у меня версия!

Не отстал от Курцвейла и физик-теоретик, профессор Мичио Каку. Он спрогнозировал изменения, какие ожидают человеческий интеллект в связи с развитием современных технологий – от медицины до кибернетики.

Вполне реально, что еще до 2050 года будет создан сверхра­зум, значительно превосходящий лучшие умы человечества практически во всех областях.

К примеру, совсем недавно интернациональная команда ученых в рамках европейского проекта Human Brain Project с инвестициями в 1 млрд долларов создала уникальную карту человеческого мозга Big Brain, показывающую его детализированную структуру с точностью до 20 микрометров. Такой анатомический атлас не только упростит работу неврологов и нейрохирургов, поможет лечить тяжелые заболевания, но и предоставит возможность увидеть, как мозг обрабатывает эмоции, воспринимает информацию.

Это существенно ускорит процесс создания сверхразума, а также позволит максимально безопасно совершенствовать и стимулировать естественные когнитивные процессы, нарабатывать базу знаний. Мозговые чипы, обеспечивающие непрерывную подачу информации, – технология недалекого будущего.

Зато британский футуролог Рохит Тальвар спрогнозировал, что рожденные в ближайшее время дети смогут работать до 100 лет. Рост продолжительности жизни и трудовой активности, по мнению эксперта, связан с улучшением мед­обслуживания, развитием интернет-технологий и снижением необходимости заниматься тяжелым физическим трудом. Об этом миру сообщило издание The Guardian.

Рохит Тальвар, который является исполнительным директором компании Fast Future Research и занимается тем, что помогает бизнесменам прогнозировать развитие их предприятий на срок до 50 лет, призвал директоров школ подумать о том, как они могли бы изменить систему преподавания и подготовить к будущему своих учеников. По мнению эксперта, меняющиеся условия приводят к необходимости пересмотра школьного образования.