Посетители на несколько часов становятся «читателями», которые получают читательские билеты и погружаются в интересное «чтение». «Книгами» выступают... люди. В декабре прошлого года этот любопытный формат предложили алматинцам. Недавно «читательский сеанс» прошел во второй раз. Как отметили организаторы – Молодежная информационная служба Казахстана, «живые библиотеки» существуют для того, чтобы дать людям возможность избавиться от своих предрассудков, лично побеседовав с представителями групп, по отношению к которым в обществе сложились стереотипы. Девиз международного проекта – «Не суди о книге по обложке, прочитай ее!».

В этот раз в качестве «книг» выступили несколько человек, с которыми успели побеседовать все «читатели». На чтение каждой «книги» дается полчаса. В дружеской беседе они рассказывали о себе довольно откровенно, не скрывая своих имен и фамилий, фактов из личной жизни. Охотно отвечали на заинтересованные вопросы участников общения. К примеру, молодым людям было интересно поговорить с 22-летней Лейлой Аделеке, казахстанкой с непривычным для нас цветом кожи, которая родилась и выросла в Алматы. В ее матери течет иранская и азербайджанская кровь, а отец – нигериец. В «живой библио­теке» красивая, эмоциональная девушка рассказывала о том, что прохожие на улице зачастую обращают на нее внимание. На своем личном примере она призвала участников беседы быть терпимыми по отношению к людям с другим цветом кожи, сломать в себе все стереотипы.

И таких очень личных историй в этот вечер было несколько. «Читателям» были интересны и инвалид с ментальными ограничениями, человек с активной гражданской позицией Гульнар Сагиева, и практикующий буддист, альпинист и горный гид Андрей Алмазов, и американец Денис Кин, который уже три года живет в нашей стране и ведет специальный фотоблог о любимом Алматы.

«Живая библиотека» пройдет также в Астане, Петропавловске, Семее, Шымкенте. Организаторы активно занимаются подбором «книг» для следующих встреч.