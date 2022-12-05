Не связан ни с экономикой, ни с зарплатой – депутаты предлагают отказаться от МРП

Кроме того Министерству труда и соцзащиты настоятельно рекомендуют начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума.

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Депутаты Мажилиса предлагают отказаться от использования месячного расчетного показателя при расчетах экономических и социальных параметров, считая их устаревшими и ничем не обоснованными. Это предложение было озвучено во время правительственного часа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Продолжается использование введенного еще на пороге Независимости месячного расчетного показателя (МРП). Да, возможно он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо – минимальной заработной платы» – сказала в ходе правительственного часа депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова.

Также она выразила озабоченность отсутствие адекватных методик определения социальных параметров.

«Так, величина прожиточного минимума опять отстает от реалий. Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла порядка 20%. То есть, заложенная для исчисления пенсий и пособий величина прожиточного минимума, уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. Поэтому настоятельно рекомендуем министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума», – сказала депутат.