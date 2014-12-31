Не так страшен фон, как его чернят Свежий выпуск 611 Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы

В традиционном «Макромониторе СНГ» ЕАБР отмечается значительное ухудшение ситуации в течение III квартала: масштабное падение цен на энергоносители, значительное укрепление доллара США к другим валютам. Тем не менее в III квартале снижение показателя роста ВВП стран СНГ почти остановилось. Относительно тех же периодов 2013 года рост ВВП экономик региона составил 0,73% в III квартале; 0,75% и 1,05% – в I и II кварталах соответственно.



При этом экономическая динамика была неравномерной. Рост ВВП почти не замедлился для группы стран-экспортеров нефти и газа и ускорился для экспортеров трудовых ресурсов. В то же время группа стран с диверсифицированной структурой экспорта заметно ухудшила показатель роста на фоне углубляющегося спада активности в экономике Украины. Учитывая сложившиеся факторы, аналитики прогнозируют низкие показатели роста ВВП в регионе по итогам следующего года и их повышение в 2016 году. Переход наиболее крупной экономики региона – российской – в основных чертах к режиму плавающего курса национальной валюты, вероятно, позволит избежать спада экономической активности в странах СНГ в масштабах, сопоставимых с наблюдавшимися в 2008–2009 годах, подчеркивается в документе.