​Не тарифом, так хищением

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Элина Зироян

В начале текущего года в Мангистау разгорелись бурные дис­куссии по поводу правомочнос­ти появления в регионе новой энергоснабжающей компании – ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», пытавшейся повысить тарифы.

Жители областного центра в ходе общественных слушаний, а также в письме, адресованном Главе государства, высказали свое решительное несогласие как с фактом появления на рынке нового энергетического посредника, так и с его планами по внедрению дифференцированного тарифа, который компания пыталась навязать потребителю.

В результате местный исполнительный орган вынужден был объявить, что перехода к оплате за электроэнергию по дифференцированному тарифу не будет. Тем не менее новая энергоснабжающая компания осталась работать в регионе, посредничая между поставщиком электроэнергии и ее потребителями.

Эта ситуация не осталась без внимания компетентных органов. Изучив первые и, увы, вызывающие множество вопросов результаты подобного посредничества, сотрудники департамента экономических расследований по Мангистауской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «МАЭК-Казатомпром» (единственного в регионе производителя электричества), ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр жүйелері» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.

– Должностные лица данных компаний подозреваются в организации группы, причинившей государству ущерб на сумму более 90 миллионов тенге путем хищения части денег, собранных с потребителей в оплату за электроэнергию, – сообщил заместитель начальника департамента экономических расследований Мангистауской области Даулет Татубаев.

Данная цифра предварительная. В ходе расследования будет проведен ряд экспертиз для подтверждения и уточнения суммы хищения.

На территории области, как сообщили в департаменте, проведены обыски и осмотры по 13 адресам – в городах Актау и Жанаозене. Изъяты бухгалтерские документы и компьютеры. 31 октября следственным судом Мангистауской области санкцио­нирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых лиц.

Пятерым инкриминируется совершение действий, подпадающих под санкции части 1 и 2 статьи 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»), а также пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»).

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Подробности будут озвучены после его окончания и направления дела в суд.

Как подчеркнул Даулет Татубаев, любой житель области, имеющий претензии к работе компаний, поставляющих энергоресурсы потребителям, может обратиться с заявлением в департамент экономических расследований. Кроме того, работает телефон доверия. И граждане должны пользоваться этим законным правом. 

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