Не технологии будущего, а реалии сегодняшнего дня

Статьи,Инфраструктура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте меняется сама логика городской жизни – от управления транспортом и медицинской диагностики до получения госуслуг, связи, образования и безопасности

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Утро. Житель Шымкента выходит из дома и по привычке открывает смартфон. Нужно проверить маршрут, посмотреть, где меньше пробок, по дороге решить пару рабочих вопросов. Кажется, ничего необычного – банальное начало дня. Но за этими привычными действиями – целая цифровая инфраструктура, которая постепенно меняет то, как мы передвигаемся, получаем услуги, лечимся и взаимодействуем с городом.

Первое, что интересует авто­мобилиста, – легкий и удобный путь. Пока он выбирает маршрут, город уже собирает и анализирует информацию о движении. В Шымкенте внедряется интеллектуальная транс­портная система: из 390 светофоров 331 подключен к ITS. Для водителя это всего лишь сигнал светофора, а для городской системы – источник данных о транспортных потоках. Такие технологии позволяют лучше понимать ситуацию на дорогах и эффективнее управлять движением.

Добравшись до работы, горожанин вспоминает, что нужно решить вопрос, связанный с социальной услугой. Раньше для этого пришлось бы искать нужное учреждение, ехать туда и ждать приема. Не исключено, что еще и с работы отпрашиваться. Сегодня часть подобных вопросов можно решить дистанционно: в Шымкенте 103 социальные услуги переведены в электронный формат. Получается, цифровизация в данном случае измеряется не количеством компьютеров, а временем, которое остается у человека.

В течение дня телефон становится рабочим инструментом, средством общения и одновременно своеобразным пропуском в огромное количество цифровых сервисов. Поэтому вместе с удобством появляется необходимость быть внимательнее. В мессенджере может появиться сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка, предложение получить подарок или заработать за несколько простых действий. Один переход по ссылке способен привести на поддельный сайт.

Именно здесь городская цифро­визация встречается с личной ответственностью. Специалисты профильного управления проводят для жителей занятия по кибергигиене, объясняя­ простые, но важные правила: проверять адрес сайта, не открывать подозрительные файлы, не передавать посторонним коды подтверждения и использовать двухфакторную защиту аккаунтов.

Особенно быстро меняются способы обмана. Теперь мошенникам помогают технологии искусственного интеллекта. В социальных сетях появляются ролики, где сгенерированные изображения известных людей рекламируют инвестиции или обещают быстрый заработок. Выглядит убедительно, но доверять одному только видео нельзя. Финансовые предложения необходимо проверять через официальные ресурсы компаний, не переходя по сомнительным рекламным ссылкам.

Может быть у горожанина и другая задача – записаться к врачу. Здесь цифровые технологии снова оказываются незаметным помощником. В системе здравоохранения Шымкента внедряются решения на основе ИИ, в том числе CEREBRA AI и PULS AI. Первый используется при анализе компьютерной томографии и выявлении признаков инсульта. По данным городского управления здравоохранения, система уже обработала более 4 тыс. исследований. Пациент видит врача и медоборудование, но за привычной процедурой обследования теперь может стоять еще один инструмент – алгоритм, способный быстро анализировать большой объем информации. ИИ при этом не заменяет специалиста, а помогает ему работать с данными.

По дороге домой внимание переключается на безопасность. На улицах города установлено 3 100 камер видеонаблюдения, а мониторинг дополняют пять дронов. Для жителя это просто камеры на перекрестках и зданиях, однако для городских служб – возможность получать информацию о происходящем и быстрее реагировать на различные ситуации.

Защищать приходится и саму цифровую инфраструктуру. В местных исполнительных органах создана единая управляе­мая сеть, используются межсетевые экраны, антивирусные решения, системы предотвращения утечек и контроля доступа. Новые цифровые продукты проверяются на уязвимости еще до внедрения. Это особенно важно, поскольку с каждым новым электронным сервисом увеличивается и объем информации, которую необходимо защищать.

Разумеется, цифровой город невозможен без людей, способных создавать и развивать технологии. Поэтому цифровизация начинается не только с серверов и программ, но и с образования. В Шымкенте развивается Shymkent Hub, где реализуются технологические и образовательные проекты. В одном из центров 185 школьников бесплатно изучают робототехнику и основы Python, рассматривается создание AI LAB.

Пока школьник осваивает программирование, где-то на городской улице продолжает работать интеллектуальный светофор, врач анализирует снимок с помощью цифрового инструмента, а обычный житель получает госуслугу посредством Интернета. Эти процессы могут никак не пересекаться, однако вместе они и формируют новую городскую среду.

Цифры подтверждают масштаб­ происходящих изменений. По итогам 2025 года показатель Smart City Шымкента вырос с 76 до 82%, а город занял третье место в республиканском рейтинге. Здесь работают 1 752 мобильные базовые станции, 373 из них поддерживают 5G, к высокоскоростному Интернету подключена 161 школа.

Вечером, возвращаясь домой, горожанин вряд ли станет подсчитывать, сколько цифровых технологий встретилось ему за день. Он просто доехал до нужного места, решил рабочие вопросы, воспользовался услугой, записался к врачу и снова открыл смартфон...

В этом и заключается, пожалуй, главный смысл цифровизации: она постепенно перестает быть отдельным набором проектов, которые нужно специально замечать. Технологии встраи­ваются в привычный ритм города и начинают работать там, где раньше требовались время, бумажные документы, дополнительные поездки или ручной анализ.

#Шымкент #инфраструктура #Smart City

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