Не терять веру в себя

Литература
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Вышли в свет две автобио­графические книги о судьбе художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук» и «Қайсар рух». Они охватывают отрезок времени в полвека. Повествование начинается с момента рождения
необычного мальчика из села Егиндыбулак и отражают несколько жизненных этапов героя. В их числе детство, проведенное в интернате Ленинградского НИИ, учеба в подмос­ковном Загорске, возвращение на родину, творчество и общественная деятельность. Книги написаны легко и душевно. Они вселяют в читателя веру в то, что каждый человек, пусть даже с ограниченными физичес­кими возможностями, может найти свое призвание.

фото автора

– Идея написать книгу возникла 35 лет назад. Мне ее подал известный карагандинский журналист Владимир Литвинов, за что я ему очень благодарен, – рассказывает Карипбек Куюков. – А еще я хочу сказать спасибо моим учителям, которые окружали меня в ленинградском интернате. Они заметили мой талант и поверили в меня. Благодаря им я стал художником. Педагоги заставляли меня учиться, а я упрямился: говорил, что буду получать пенсию и этого мне на жизнь хватит. Спустя много лет я понял, как они были правы.

Презентация книг Карипбека Куюкова состоялась в Карагандинском историко-краеведческом музее. Для художника это место имеет особое­ значение.­ Там хранится картина «Первый взрыв» – та самая, с которой начиналась творческая карьера художника. Она объехала половину мира, побывав в США, Японии, Турции, России, Швейцарии и Германии.

– Поначалу я раздаривал свои картины. Продавать их не позволяло советское воспитание.­ Я даже у родителей никогда денег не просил, – признается художник. – А потом, когда в первый раз вернулся из Америки с пачкой долларов за проданные картины, я был горд. Я отдал все деньги маме и осознал, что могу сам зарабатывать, обеспечивать семью.

Книги о жизни Карипбека Кую­кова изданы при спонсорской поддержке небольшим тиражом. Часть из них решено передать в библиотеки Карагандинской области. Кроме того, любой казахстанец может купить издание у автора, связавшись с ним через персональную Instagram-страницу @karipbek_kuyukov.

#литература #Карипбек Куюков #Жизнь без рук #Қайсар рух

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