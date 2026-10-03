Не терять веру в себя

– Идея написать книгу возникла 35 лет назад. Мне ее подал известный карагандинский журналист Владимир Литвинов, за что я ему очень благодарен, – рассказывает Карипбек Куюков. – А еще я хочу сказать спасибо моим учителям, которые окружали меня в ленинградском интернате. Они заметили мой талант и поверили в меня. Благодаря им я стал художником. Педагоги заставляли меня учиться, а я упрямился: говорил, что буду получать пенсию и этого мне на жизнь хватит. Спустя много лет я понял, как они были правы.

Презентация книг Карипбека Куюкова состоялась в Карагандинском историко-краеведческом музее. Для художника это место имеет особое­ значение.­ Там хранится картина «Первый взрыв» – та самая, с которой начиналась творческая карьера художника. Она объехала половину мира, побывав в США, Японии, Турции, России, Швейцарии и Германии.

– Поначалу я раздаривал свои картины. Продавать их не позволяло советское воспитание.­ Я даже у родителей никогда денег не просил, – признается художник. – А потом, когда в первый раз вернулся из Америки с пачкой долларов за проданные картины, я был горд. Я отдал все деньги маме и осознал, что могу сам зарабатывать, обеспечивать семью.

Книги о жизни Карипбека Кую­кова изданы при спонсорской поддержке небольшим тиражом. Часть из них решено передать в библиотеки Карагандинской области. Кроме того, любой казахстанец может купить издание у автора, связавшись с ним через персональную Instagram-страницу @karipbek_kuyukov.