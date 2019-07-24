​Не теряя ни секунды

В Петропавловске маленький ребенок едва не стал жертвой беспечности взрослых.
Страшно представить, чем могло бы закончиться любопытство 2-летнего мальчика, оставшегося дома без должного присмотра. Ребенка, стоящего в окне четвертого этажа, заметили соседи во дворе. А на помощь ему пришел 46-летний Дмитрий Зайцев, через балкон забравшийся в квартиру и снявший с подоконника мальчика.
Времени на раздумья, признается Дмитрий, не было. Услышав крики в подъезде и узнав от соседей, в чем причина всеобщего волнения, не медля ни секунды, бросился спасать малыша. Через балкон пятого этажа он спрыгнул на балкон нижней квартиры.
– В другой комнате он нашел стоящего на подоконнике мальчика. Как оказалось, женщина, присматривающая за ребенком, крепко уснула после ночного дежурства. Сейчас ребенок благополучно передан матери, которая на момент происшествия находилась на работе, – сообщили в пресс-службе ДП СКО.
За спасение малыша начальник управления полиции Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов намерен поощрить Дмитрия.
– Такие факты говорят о том, что герои среди нас, для которых человеческий долг – не пустые слова, – отметил глава городской полиции.