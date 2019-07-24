​Не теряя ни секунды

В Петропавловске маленький ребенок едва не стал жертвой беспечности взрослых.

Страшно представить, чем могло бы закончиться любопытство 2-летнего мальчика, оставшегося дома без должного присмотра. Ребенка, стоящего в окне четвертого этажа, заметили соседи во дворе. А на помощь ему пришел 46-летний Дмитрий Зайцев, через балкон заб­равшийся в квартиру и снявший с подоконника мальчика.

Времени на раздумья, признается Дмитрий, не было. Услышав крики в подъезде и узнав от соседей, в чем причина всеобщего волнения, не медля ни секунды, бросился спасать малыша. Через балкон пятого этажа он спрыгнул на балкон нижней квартиры.

– В другой комнате он нашел стоящего на подоконнике мальчика. Как оказалось, женщина, присматриваю­щая за ребенком, крепко уснула ­после ночного дежурства. Сейчас ребенок благополучно передан матери, которая на момент происшествия находилась на работе, – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

За спасение малыша начальник управления полиции Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов намерен поощрить Дмитрия.

– Такие факты говорят о том, что герои среди нас, для которых человеческий долг – не пустые слова, – отметил глава городской полиции.