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Не теряя смысл
Серик Кабдулов, Атырау

Как бы вы перевели на казахский язык название популярного блюда «Цыпленок табака»? Свой оригинальный вариант находят предприимчивые администраторы ресторанов, кафе и баров, забивающие в меню дословно «Темекі тауық». Здесь трудно сказать, что сделано это ради привлечения клиентов, скорее, подводит низкий уровень владения языком.

Одним из горячо обсуждаемых сегодня в обществе вопросов является функционирование государственного языка. И если раньше это были просто призывы, то сейчас все уже хорошо понимают, что знание языка – это требование времени.

В пропаганде любого языка большую роль играет информация, в том числе и визуальная. Порой у многих знакомство с языком происходит буквально у входа в магазин или точку общепита, где человек смотрит на вывеску и запоминает, что может означать то или иное слово. Для иностранцев это практически азбука. Так вот, в законах Республики Казахстан «О языках» и «О рекламе» четко и понятно написано, что вывеска должна быть выполнена в первую очередь на государственном языке, а потом уже ее можно перевести на любой другой язык мира. К сожалению, эта норма у нас до сих пор не соблюдается.

Как отметили в областном управлении культуры, развития языков и архивного дела, с начала года на более чем 70 объектах проведены акции с целью мониторинга визуальной информации. И во многих случаях она содержалась лишь на русском языке, а значит, налицо прямое нарушение порядка размещения визуальной информации.

Надо сказать, что в конце 2021 го­да был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», в котором говорится, что должен быть обеспечен аутентичный перевод текста, то есть перевод текста на другой язык с сохранением смысла и содержания оригинала, чтобы не получилось как с «Цыпленком табака». Это сделано для сохранения чистоты государственного языка, формирования его культуры и письма.

Кроме того, в статье 19 Закона РК «О языках», где указан порядок использования топонимических названий, отмечено, что «традиционные, исторические, устоявшиеся казахские названия административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунк­тов, а также другие физико-географические объекты пишутся на государственном языке». А ранее указывалось, что казахские имена следует переводить на другие языки в соответствии с правилами транслитерации. То есть, например, раньше «Сарайшык» на русском языке мы могли писать как «Сарайчик», теперь пишется только по-казахски как «Сарайшык».

– При управлении работает call-центр. Мы предоставляем консультации в том числе по переводам, по транскрипции, – говорит начальник отдела ономастики и визуальной информации управления Жемис Дияшева.

Что касается использования на вывесках или в наружной рекламе только казахского языка без перевода на русский, то тут вопрос решается самим предпринимателем, он имеет право всю информацию писать только на государственном языке. При этом никто не может ему запретить перевод с казахского на другие языки. Но если текст вывес­ки написан не на государственном языке, то у управления культуры, развития языков и архивного дела, как много лет назад, нет права принимать какие-либо меры. С их стороны могут последовать лишь рекомендации и разъяснения.

Но как заметили в городской прокуратуре, никто не мешает самим потребителям, которые ратуют за государственный язык, написать на владельца общепита или магазина заявление о нарушении им Закона «О языках».

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