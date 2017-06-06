Не теряя времени

Все казахстанские теннисисты, участвовавшие в турнире Большого шлема «Ролан Гаррос», завершили выступления на кортах Парижа. Последовательно это сделали Михаил Кукушкин, Юлия Путинцева и последней – Ярослава Шведова, которая играла в открытом чемпионате Франции в трех турнирах: одиночном, женском парном и смешанном парном.

В связи с тем, что других серьезных турниров во время проведения таких важнейших в мировом календаре состязаний просто нет, свободным игрокам приходится довольствоваться челленджами. Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко направились в Чехию, где в первом круге Prostejov Chellenger сыграют соответственно с Николасом Харри (Чили) и Иржи Веселы (Чехия).