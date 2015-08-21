Не теряя времени

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Было отмечено, что ближайшие годы, как и предупреждал Президент в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», станут временем глобальных испытаний. И несомненно, решение Правительства и Национального банка страны об отмене валютного коридора и введении свободного курса тенге является обоснованным и своевременным, направленным на поддержание казахстанской экономики. Указав на необходимость жесткого контроля за ценами на продукты питания и товары первой необходимости, глава региона поручил обновить составы областного, городского и районных оперативных штабов по стабилизации экономики. Аким подчеркнул, что в области наработан неплохой практический опыт в непростых условиях 2007–2009 и 2014 годов, который следует умело применить в текущей ситуации.
В этот же день Архимед Мухамбетов провел заседание рабочей группы по стабилизации экономики и предупреждению со­циальных конфликтов. На заседание были приглашены руководители областных и территориальных управлений, правоохранительных органов, банков, крупных предприятий, рынков, супермаркетов, поставщики ГСМ, имеющие отношение к стабилизации цен в области. Глава региона заслушал информацию своих заместителей, которые детально проинформировали о состоянии валютно-финансового рынка, о ситуации с ГСМ, продовольственными товарами и в социальной сфере.
Глава региона поручил первому заместителю Розе Кемаловой совместно с акимом города Актобе и акимами районов предусмотреть комплекс дополнительных мер, направленных на стабилизацию экономики в условиях новой экономической политики. Заместителю акима области Мухтару Джумагазиеву совместно с заинтересованными государственными органами даны поручения по эффективному использованию ресурсов стабилизационного фонда, бесперебойной работе торговых точек и проведению сельскохозяйственных ярмарок. Заместителю акима области Саре Нуркатовой и руководителям заинтересованных органов указано на необходимость установления жесткого контроля за надлежащей и своевременной выплатой заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат.

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