Не только корм

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Завод по переработке кукурузы начал прием урожая у фермеров.

На карте посевов земледельцев Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов появилась новая культура. Полученный урожай они сдают на завод, строительство которого продолжается в Шардаринском районе.

Мощности ТОО «Казкрахмал» рассчитаны на глубокую переработку 150 тыс. тонн зерна кукурузы в год. Общая стоимость проекта – 31 млрд тенге. Предполагается, что после выхода на полную мощность работу на заводе смогут получить более полутысячи местных жителей.

Строительство крупного производственного предприятия, расположенного в индустриальной зоне района, состоит из двух этапов. К настоящему времени завершено возведение комплекса по хранению и сушке кукурузы. Второй этап предполагает строительство завода по ее глубокой переработке. Его возведение начнется в 2024-м и продлится почти два года.

Завод занимает территорию
35 га. Предприятие ориентировано на глубокую переработку кукурузы и выпуск крахмальной патоки. Она содержит до 75% сахара и может использоваться в промышленных целях как натуральный заменитель сахара.

На заводе планируют выпуск более 20 видов модифицированного крахмала: мальтозного и глюкозного нектара,­ глютена, кукурузного масла, отрубей, зернистых комбикормов и другого. Предполагается, что по мере строительства завода земледельцы южных районов области будут диверсифицировать свои посевы, отдавая предпочтение кукурузе.

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