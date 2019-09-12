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Не только поддержать, но и обучить
Николай Иванов
На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения по вопросам реализации Послания Президента народу Казахстана глава ведомства Биржан Нурымбетов в режиме видеоконференцсвязи поставил перед заместителями акимов областей и городов республиканского значения ряд конкретных задач, в том числе по вопросам назначения адресной соцпомощи (АСП) и обеспечению детей малообеспеченных семей гарантированным соцпакетом с 2020 года.