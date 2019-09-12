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Не только поддержать, но и обучить
Николай Иванов

На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения по вопросам реализации Послания Президента народу Казахстана глава ведомства Биржан Нурымбетов в режиме видеоконференцсвязи поставил перед заместителями акимов областей и городов республиканского значения ряд конкретных задач, в том числе по вопросам назначения адресной соцпомощи (АСП) и обеспечению детей малообеспеченных семей гарантированным соцпакетом с 2020 года.

– Сегодня адресная социальная помощь назначена порядка 403 тысячам семей, или свыше 2 миллионов человек, в их числе дети составляют 62,5%, – констатировал министр. – Колоссальные объемы бюджетных средств осваиваются в регионах: в нынешнем году на выплату АСП в стране предусмотрено 204 миллиарда тенге. Потому вопросы прозрачности и адрес­ности предоставления помощи нуждающимся семьям требуют особого внимания.

Биржан Нурымбетов подчерк­нул, что в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что более 72 тыс. ее получателей представили недостоверные сведения о доходах, в то время как социальную помощь должны получать те, кто в этом нуж­дается.

Отмечено, что недостаточное внимание уделяется вопросу обеспечения занятости трудоспособных получателей АСП. Так, на текущую дату из 523 тыс. трудоспособных лиц под активные меры занятости подпадают 111,3 тыс. человек, из них лишь 13,1 тыс. вовлечены в меры занятости при наличии порядка 47 тыс. вакансий, трудоустроены лишь 44 тыс. человек. Социальные контракты заключены с 88,7 тыс. человек.

– Мы видим, что на местах преобладает оказание денежной помощи вместо оказания мер по переобучению и трудо­устройству. В Послании Глава государства поставил перед нами задачу скорректировать механизм предоставления АСП для обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Министерство работает над этим, но и вы не должны оставаться в стороне. С учетом текущей ситуации по АСП прошу в двухдневный срок внести конкретные предложения, – сказал Биржан Нурымбетов.

С 2020 года нормативно будет определен единый гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей, в который войдут регулярная помощь детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, предоставление бесплатного проезда, а также медицинская помощь. Сейчас же на местах объемы финансирования по программе «Всеобуч» не превышают 1% от бюджета на текущее содержание школ. Этих средств недостаточно. Сегодня в составе получателей АСП свыше 1 млн детей, в их числе порядка 620 тыс. школьников. Необходимо уже сейчас обратить внимание на эти воп­росы и на местах, подчеркнул министр, нужно рассмотреть возможности бюджета по доведению объема финансирования на «Всеобуч» свыше 2%.

Также на заседании коллегии говорилось о механизмах, которые прорабатываются МТСЗН для обеспечения стабильности пенсионной системы.

Ежегодно в Казахстане повышаются солидарные пенсии с опережением уровня инфляции. Кроме того, в 2018 году увеличены базовые пенсии с учетом стажа работы.

– Соответственно, ежегодно растут расходы бюджета на пенсионные выплаты. В 2019 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 2,3 триллиона тенге, что на 15% выше уровня прошлого года. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами без учета накопительной пенсии составляет сегодня 52,7%. В то же время будут приняты меры по обеспечению стабильности пенсионной сис­темы, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Во-первых, в соответствии с поручениями Президента, в целях недопущения одномоментного увеличения нагрузки на бизнес, наряду с введением системы обязательного медицинского страхования, введение 5-процентных обязательных пенсионных взносов работодателя будет отложено до 2023 года. Во-вторых, будут комплексно проработаны ­вопросы целевого использования гражданами части своих пенсионных накоплений на другие важные цели, такие как приобретение жилья или образование. В-третьих, в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления будет изучен вопрос консолидации внебюджетной системы и введения одного социального платежа, уточнил министр.

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