Не только штрафы

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Любовь Доброта

Карантинный режим постановлением главного государственного санитарного врача Туркестанской области прод­лен до 23 ноября, но многие южане появляются в общественных местах без масок. Сот­рудники ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП майор полиции Гульмира Сарыбаева и старший лейтенант Майра Елемесова вышли на улицы, чтобы провести среди населения разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований карантина.

Они не стали штрафовать тех, кто игнорирует ношение масок, ссылаясь на забывчивость и другие надуманные причины. Полицейские вручили людям средства индивидуальной защиты, попросив их не забывать о важности профилактических мер, способных поставить заслон опасной инфекции. Люди в массе своей положительно отнеслись к такой заботе со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кто-то благодарил, кто-то даже смущался, чувствуя себя неловко в такой ситуации, и давал обещание больше не нарушать.

Тех, кто открыто игнорирует правила и ограничения, по-прежнему много. К примеру, на днях полицейские Туркестанской области привлекли сельчанина, организовавшего кокпар. В ходе проведения рейда участковые инспекторы, работавшие в составе мобильной группы, выявили, что в районе села Алгабас Толебийского района проводятся конно-спортивные состязания. Как оказалось, на данное мероприятие собралось более 200 человек.

Полицейские провели с участниками кокпара и местными жителями, не соблюдающими установленные требования карантина, разъяснительную работу о недопустимости нарушений ограничительных мер. Кроме того, в отношении организатора кокпара составили административный протокол по статье 425 КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов.

Собранные материалы полицейские направили в соответствующие органы для принятия законного решения. В результате нарушителя карантинного режима оштрафовали на 30 МРП.

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