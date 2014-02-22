Не только спортсменки, но и красавицы

Спорт

09 Завершился один из самых зрелищных видов соревнований Игр – женский керлиг. В матче за 3-е место победила сборная Великобритании, которая обыграла представительниц Швейцарии со счетом 6:5. Лучшими же метательницами гранитных камней по льду стали канадки, которые победили шведок со счетом 6:3. 

Кстати, именно после этого соревнования был проведен свое­образный конкурс красоты участниц Олимпиады. В двадцатку лучших по итогам вошла наша очаровательная сноубордистка Валерия Цой. Ну а самыми прекрасными были признаны словенская горнолыжница Тина Мазе, бело биатлонистка Дарья Домрачева и американская сноубордистка Ханна Тетер. Свои оценки здесь выставило одно из самых старейших и авторитетнейших спортивных изданий России – газета «Советский спорт».

Состоялись также соревнования в мужском ски-кроссе (здесь весь пьедестал заняли французы), по лыжному двоеборью, по женскому фигурному катанию, где чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере, корейская спортсменка Ким Ю-На уступила «золото» россиянке Аделине Сотниковой. 

Апофеозом же дня стала победа на главных стартах четырехлетия женской сборной Канады по хоккею с шайбой. В напряженнейшем матче она лишь в овертайме одолела команду США со счетом 3:2. «Бронзу» получили представительницы Швейцарии, которые переиграли национальную команду Швеции со счетом 4:3.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,
наш специальный корреспондент, Сочи

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