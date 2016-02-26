​Не только углем славен

Город энергетиков, железнодорожников и строителей был основан в 1957 году. За неполные 60 лет население Экибастуза с 20 тыс. выросло до 152 тыс. человек. Сегодня он известен всему миру уникальными промышленными предприятиями. Здесь находятся самый крупный угольный разрез «Богатырь», где уголь добывается открытым способом, и высочайшая труба ГРЭС-2 (420 м), занесенные в Книгу рекордов Гиннесса. Но главное богатство города – это люди, живущие и работающие здесь.

Обращает на себя внимание и развитие малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 января 2016 года число действующих субъектов предпринимательства составило 7 944 единицы, а количество активно действующих предприятий малого бизнеса – 692. Немало желающих открыть новые или расширить работающие предприятия.

К примеру, глава крестьянского хозяйства Асабай Жумабеков решил, помимо зерноводства, освоить азы овощеводства. Для этого у него есть 5 га земли, но проблема заключается в организации полива. Раньше предприниматель видел лишь два выхода из ситуации, но оба были связаны с рытьем каналов и были высокозатратны.

Оказалось, что есть еще и третий вариант, по мнению представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», наиболее приемлемый. Это возможность взять в аренду 5 га земли у филиала РГП «Казводхоз» ПУЭ «Канал им. Сатпаева», где проблем с водой не будет. Эта организация, как отметил руководитель отдела сельского хозяйства акимата Экибастуза Отен Токуров, готова не только пойти навстречу аграрию и выделить землю, но и даже помочь вспахать эту площадь.

– Основными вопросами, с которыми к нам обращаются жители населенных пунктов, где останавливается поезд «Мәңгілік Ел», – говорит эксперт департамента сервисной поддержки бизнеса НПП РК «Атамекен» Арнур Дарбаев, – это получение финансирования на развитие или расширение своего дела, открытие нового направления в бизнесе. Часто приходят за консультацией по вопросам участия в государственных программах поддержки бизнеса. Ни одно обращение мы не оставляем без ответа.

Экибастузцы гордятся образовательно-досуговым комплексом «Кайнар», где проходил прием граждан по социальным и юридическим вопросам. Во многом благодаря деятельности ОДК в ноя­бре 2015 года Экибастузу было присвоено высокое звание «Город, дружественный ребенку» в рамках международной инициативы ЮНИСЕФ. «Мы считаем за честь, что именно нашему коллективу было доверено координировать реализацию данного проекта», – говорит директор «Кайнара» Фарзия Клепица.

Сегодня поезд «Мәңгілік Ел» пересечет границу Акмолинской области.