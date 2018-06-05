Причиной тому послужили участившиеся в последнее время случаи аварийных остановок лифтового оборудования. По словам акима города Асета Исекешева, местным исполнительным органом совместно с прокуратурой основательно проработан алгоритм внеплановых проверок эксплуатации лифтов в столице.

– В сферу, где речь идет о безопасности людей, должны допускаться только серьезные компании с солидной материально-технической базой и квалифицированным персоналом, – считает аким. – Понятно, что на дворе рынок с его свободой предпринимательства и конкуренцией, но ведь и рынок нужно регулировать, а лифтовое хозяйство – не тот бизнес, где можно «баловаться».

По данным акимата, за минувший год по фактам аварийных остановок проведены проверки более 700 домовых подъемников. В итоге к административной ответственности привлечены 35 руководителей КСК.

Между тем, как отметил в ходе недавнего совещания в акимате Асет Исекешев, в Астане зарегистрировано 6 600 лифтов, в том числе более 4 900 – в жилых домах. По предварительной оценке, лишь менее половины обслуживающих организаций располагают соответствующим оборудованием и кадрами.

Как показывает практика, сначала застройщик при покупке подъемников ориентируется на низкое ценовое предложение в ущерб качеству. После чего КСК по такому же принципу подходит к подбору обслуживающей компании…

Однако всего 3 года назад на столичном рынке действовало в два с лишним раза меньше ТОО, занимающихся подъемными механизмами. Внезапный интерес к подобному бизнесу возник не на ровном месте, а в связи с отменой лицензий на техобслуживание лифтового оборудования и в связи с принятием в 2012 году мер по снижению административных барьеров, под которые подпала сфера монтажа и ремонта подъем­ных механизмов.

Сложившаяся ситуация как раз таки и является следствием того, что, словно грибы, растут компании по обслуживанию лифтов, чья деятельность несет угрозу безопасности людей. На сегодня акиматом подготовлены соответствующие поправки в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Последние переданы Министерству по инвестициям и развитию РК.

В том случае, если поправки будут приняты, местные исполнительные органы смогут привлекать к ответственности не только лифтовые компании, но и органы управления КСК за непринятие мер. Ну а пока работа лифтовых компаний взята акиматом Астаны на особый контроль.

– По фактам явных нарушений будем передавать сведения в ДВД, департамент государственных доходов, а также обращаться с исками в суд, – заявил аким столицы.