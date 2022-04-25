Не учебная тревога

Две школы горели в Павлодаре – ЧП случились с разницей в шесть дней. Теперь пожарную безопасность внепланово проверят во всех учебных заведениях страны.

От ремонта до пожара…

ЧП случилось 15 апреля: во время уроков произошел пожар в школе № 1. Огонь вспыхнул на последнем, третьем, этаже, в кабинете книгохранилища, когда в соседних классах шли занятия. Все дети и взрослые, почти 480 человек, вовремя эвакуировались, и все же с места происшествия в больницу доставили пять девочек 14–15 лет. Двух после осмотра и оказания первой помощи передали родителям, а трех других госпитализировали в соматичес­кое отделение детской областной больницы. Врачи оценили их состояние при поступлении как средней степени тяжести за счет интоксикации угарным газом.

Но если школу № 1 потушили менее чем за 40 минут, и в итоге от огня пострадала лишь часть третьего этажа, то с пожаром в школе № 28 не могли справиться больше двух часов. Здесь ЧП случилось в четверг, 21 апреля, и опять же во время занятий. Хотя это был очень пасмурный и дождливый день, погода не помогла – полыхала вся крыша двухэтажного корпуса.

Как и при первом происшествии, еще до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались несколько сотен учеников и педагоги. Тем не менее пострадала учительница физики 1975 года рождения, которую госпитализировали в первую горбольницу Павлодара с отравлением угарным газом и острой реакцией на стресс. Именно в ее кабинете примерно в 8 утра и начался пожар.

Огонь перешел с аудитории на крышу, сначала площадь оценивали в 200 м, а в итоге пострадало более 1 200 квадратов. Позже, объясняя прессе, почему школу тушили так долго, представители ДЧС предположили: в школе начали бороться с огнем самостоятельно, но не справились, и только потом вызвали службу «101». Кроме того, пожар был осложнен горючей «нагрузкой» и сильным задымлением – старый битум и рубероид на металлической жесткой кровле, последняя – на деревянной обрешетке.

Конечно, эти два происшествия вызвали массу вопросов у павлодарцев, которые теперь не уверены в безопасности своих детей, находящихся в школах. Усугубило недовольство горожан важное обстоятельство: обе горевшие школы совсем недавно были отремонтированы.

Ученики школы № 1 вернулись за родные парты только в ноябре 2021 года, когда здесь наконец завершилась затянувшаяся масштабная реконструкция здания по программе «Заманауи мектеп», на что выделяли почти 640 млн тенге. Ремонт системы электроснабжения также входил в объемы проведенных работ. В школе № 28 ремонт делали в 2020 году, потратили больше 200 млн, в том числе и на капитальный ремонт кровли. Причем после завершения работ общественности презентовали все это как часть той же амбициозной программы «Заманауи мектеп». Однако после пожара выяснилось – школу приводили в порядок по «дорожной карте».

На специальном брифинге сообщила об этом исполняющая обязанности руководителя управления образования области Айгерим Абенова: мол, разные проекты, разное финансирование. Но и в ее словах, и в речи еще одного спикера – руководителя городского отдела образования Самал Айтказиной – было столько путаницы, что своими ответами они вызвали еще больше сомнений в качестве ремонтных работ.

Например, на брифинге госслужащие утверждали, что на ремонт школы № 28 было выделено 190 млн тенге, разделенных на два лота госзакупок: один подрядчик делал текущий ремонт здания на 140,3 млн тенге, второй – капитальный ремонт кровли на 50,2 млн. И почему-то спикеры упорно отвергали тот факт, что в школе № 28 был еще один подрядчик – ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс», который получил 39,3 млн тенге за текущий ремонт 3–4 этажей. Хотя об этом прежде говорила и директор школы, и главное – вся информация есть на сайте госзакупок в открытом доступе. Возможно, забыли или даже не знали, но подозрения этим невольно вызвали.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков выезжал на место последнего ЧП, а позже, обращаясь к павлодарцам через соцсети, попросил не делать поспешных выводов относительно программы «Заманауи мектеп», которую он и инициировал в свое время, ведь в обстоятельствах пожаров нужно еще разобраться. Если они каким-то образом связаны с плохой работой ремонтников, меры будут приняты.

Первые выводы

Специалисты ДЧС уже разбираются в обстоятельствах, и вот их первые заявления. В школе № 1 возможной причиной пожара называют поджог.

– Есть информация свидетелей, что один учащийся выбегал из этого помещения последним. Данный пожар был изучен нашей лабораторией, в том числе и на предмет короткого замыкания, – сказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС области Сергей Огай.

В школе № 28 пожар мог произойти из-за неисправного удлинителя и вызванного им короткого замыкания.

– Очаг пожара установлен, это помещение лаборатории в кабинете физики, здесь обнаружены два электроудлинителя, один из них поврежден. Это говорит о том, что электрический удлинитель был использован с нарушением эксплуатации электрооборудования, – прокомментировал заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

По его словам, учитель физики, придя в класс, который разделен на учебное помещение и лабораторию, включила компьютер, принтер и интерактивную доску. Сразу после этого произошло автоматическое отключение. Педагог вышла в коридор, проверила автомат, он был в сработанном состоянии, она его включила, и в это время началось задымление.

Отметим, что начало происшествия дети сняли на смартфон, и кадры с первыми секундами ЧП попали в сеть. Девятиклассники изначально даже и не восприняли все происходящее как угрозу, смеялись, кто-то из учеников попытался зайти в лабораторию с огнетушителем, но там уже было дымно, и учитель сказала всем сразу же выйти в коридор. Пожарные позже добавили, что воспользоваться огнетушителем все-таки смог преподаватель физкультуры, но это не помогло справиться с сильным огнем.

Сейчас властям региона предстоит провести большую работу над ошибками. В день второго пожара аким области собрал заседание штаба по ЧС. Совещание прошло в закрытом режиме, и о выводах можно судить только по пресс-релизу. Заявлено, что пострадавшие от пожара павлодарские школы восстановят в кратчайшие сроки. В школе № 1, кстати, уроки идут на первых двух этажах, а вот ученики 28-й для начала переведены на дистанционный формат, потом продумают вопрос их временного распределения по другим школам. Акимату Павлодара предстоит быстро и качественно восстановить кровлю – для этого будут выделены средства из резерва акимата области.

Поручено оказать всю необходимую помощь и пострадавшей учительнице. Добавим, что вечером после ЧП стало известно, что за медицинской помощью обратилась и одна из учениц школы № 28, видимо, тоже надышалась дымом. Ее состояние врачи оценили как стабильное.

Перед начальником ДЧС поставлена задача провести внеплановые проверки всех социальных объектов региона и обучение правилам пожарной безопаснос­ти всего персонала школ. Абылкаир Скаков поручил изменить порядок приемки строительства и ремонта школ, в частности, ужесточить приемку кровли, электропроводки и пожарной безопасности в школах, а также проверить наличие стабилизаторов напряжения в энергоемких кабинетах и помещениях.

– Надо четко разобраться по инфраструктуре пожарной безопас­ности и действиям сотрудников, – подчеркнул Абылкаир Скаков. – Чтобы не было захламленных мест, надо срочно провести субботники в школах и убрать лишние предметы, стройматериалы, которые могут создавать неудобства при различных внештатных ситуациях.

Проверки ради галочки?

Можно ли сейчас говорить о том, что прежде этого всего не делали и вопросам пожарной безопасности уделяли недостаточно внимания?

В соответствии с действующим законодательством контроль на объектах образования ежегодно осуществляется государственной противопожарной службой по линии департамента по чрезвычайным ситуациям. Но помимо этого у руководителей организаций есть право «заменить» госконтроль на частный аудит, который должна провес­ти аккредитованная компания. Естественно, за деньги и по результатам госзакупок.

Например, в управлении образования сообщили, что по 28-й школе в 2022 году был проведен аудит пожарной безопасности частной компанией ТОО «Респуб­ликанский центр безопасности». Только вот на сайте госзакупа через поиск по БИН школы таких сведений найти не удалось. Зато выяснилось, что школа готова была выделить на эту работу 107 тыс. тенге, дважды объявляла конкурсы в январе 2022 года – сначала запросом ценовых предложений, а потом и из одного источника, но оба раза имеется статус «закупка не состоялась».

И тем не менее в управлении образования ссылаются на заключение № 10 от 9 марта 2022 года, выданное ТОО «Республиканский центр безопасности»: по результатам аудита установлено соответствие требованиям объекта пожарной безопасности. Но, видимо, частному аудиту директора школ не совсем доверяют. Вот и в школе № 28 спустя неделю после получения частного заключения написали письмо в службы ЧС – перестраховаться решили. И вскоре сотрудники управления ЧС Павлодара провели в учебном заведении профилактический осмотр. На тот момент в здании были выявлены следующие нарушения: загромождение эвакуационных дверей, запоры на дверях эвакуационных выходов, что не обеспечивает возможность их свободного открывания изнут­ри без ключа.

Получается, это счастливая случайность, что масштабный пожар в апреле не привел к более серьезным последствиям? Вообще, случившееся вызвало новую волну возмущения родителей школьников, которые не впервые высказываются против установки турникетов в школах. Сейчас ими оборудовано большинство учебных заведений, и многие горожане считают, что от террористической угрозы такое препятствие не спасет, а вот осложнить эвакуацию при пожаре вполне может. По неподтвержденной информации, в день пожара в школе № 28 турникеты были выключены.

Если вернуться к частному аудиту, то и в школе № 1 заказывали такую услугу – по данным управления образования, провело ее ТОО «Оценка риска-ПВ». Найти соответствующую информацию на сайте госзакупа также не удалось.

В целом же в 2021 году депар­тамент по ЧС провел 271 плановую проверку, а в 112 объектах образования государственный аудит не проводился, так как там был проведен частный аудит. Сколько именно из этих объектов потом «перепроверили» чээсники, не сообщается, однако известно, что на пяти все-таки выявили нарушения.

В 2022 году государственный аудит проведен в 28 организациях образования, частный аудит – на 64 объектах, и вновь впоследствии сотрудники ДЧС установили нарушения на семи из них.

Такое «недоверие» сами частные аудиторы считают предвзятым. Группа руководителей аккредитованных фирм недавно даже обращалась в палату предпринимателей: мол, по линии образования заставляют директоров перепроверять частников, обращаясь в ДЧС, чем ущемляют права предпринимателей и негативно влияют на их репутацию.

В общем, вполне очевидно, что взаимные упреки никак не улучшают противопожарную безопас­ность в школах. И если частников нужно перепроверять, то вопрос: как они проходили аккредитацию? И зачем им все-таки платят организации образования?

Комментируя павлодарские пожары в школах, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил проверить на предмет пожарной безопас­ности все учебные заведения страны. Однако, как мы видим, мало организовать проверки, нужно сделать их максимально результативными.