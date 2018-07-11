Не удалось разбогатеть!

Полгода понадобилось сот­рудникам правоохранительных органов, чтобы установить личности и задержать подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег в иностранной валюте. С соответствующим заявлением в Каратауский ОП УВД Шымкента обратился молодой человек еще 27 декабря прошлого года. Он сообщил, что четверо неизвестных лиц, угрожая физической расправой, обманным путем вывезли его за город, там избили и потребовали принести им 15 тыс. долларов в течение дня.

Ему ничего не оставалось, как пообещать отдать такую сумму, хотя ее у него и не было. Оказавшись на свободе, пострадавший тут же отправился с заяв­лением в полицию. Данный факт зарегис­трировали в ЕРДР Каратаус­кого ОП УВД Шымкента по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за вымогательство.

Все это время полицейские искали вымогателей. Результатом проведения оперативно-розыскных мероприятий стало задержание сотрудниками Каратауского ОП УВД Шымкента четверых жителей города в возрасте 30–40 лет. В ходе следствия установлено, что задержанные нуждались в деньгах и решили разбогатеть столь криминальным способом. В содеянном они уже признались, и теперь вместо легкой наживы им грозит серьезное наказание. Подозреваемых водворили в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.