Свежий выпуск
​Не укради!
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

В областной прокуратуре подошли к решению этой проблемы комплексно. Как отметил на брифинге с журналистами прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов, были установлены 140 камер наблюдения, в скором времени появятся еще 202. Для этих целей из бюджета выделено 360 млн тенге. Кроме того, открыто 5 платных стоянок, все больше многоквартирных домов оснащаются домофонами. Среди мер по борьбе с кражами правоохранители видят также создание новых рабочих мест и поддержку малообеспеченных семей. В этой связи трудоустроено 3 300 человек, свыше 1 500 семей с низким достатком получили материальную помощь.

Именно с проведением этих мероприятий прокуратура связывает снижение количества краж в 2016 году на 6%. По словам прокурора области, ожидается, что в текущем году принятые меры должны привести к сокращению этого вида преступлений еще на 8–10%.

В ходе брифинга в облпрокуратуре были также озвучены итоги анализа работы с обращениями граждан. Прокуроры пришли к выводу, что наиболее распространенным нарушением, с которым приходится сталкиваться жителям области, является то, что государственные органы дают ответы на государственном языке, а не на языке обращения. Много жалоб также связано с невозможностью получить земельные участки, с нераскрытием краж на дачных участках, действиями мошенников, а также с отфутболиванием и отпиской чиновников. В итоге граждане в большей степени жалуются не столько на нарушение их прав, сколько на отношение госслужащих.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Пилоты красивые, но сырые
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
В саду повеяло весной
Сотрясение, перелом, ссадины: из детсада на экстренную операцию попал ребенок в Туркестанской области
Пять автомобилей сгорело на штрафстоянке в Петропавловске
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Ұят емес – не стыдно!
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Свежий выпуск
В порядке уточнения
Свежий выпуск
Лобовое столкновение
Свежий выпуск
​​​​​​​Театр принимает поздравления
Свежий выпуск
​​​​​​​Судьба поэта
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021