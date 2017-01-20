В областной прокуратуре подошли к решению этой проблемы комплексно. Как отметил на брифинге с журналистами прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов, были установлены 140 камер наблюдения, в скором времени появятся еще 202. Для этих целей из бюджета выделено 360 млн тенге. Кроме того, открыто 5 платных стоянок, все больше многоквартирных домов оснащаются домофонами. Среди мер по борьбе с кражами правоохранители видят также создание новых рабочих мест и поддержку малообеспеченных семей. В этой связи трудоустроено 3 300 человек, свыше 1 500 семей с низким достатком получили материальную помощь.

Именно с проведением этих мероприятий прокуратура связывает снижение количества краж в 2016 году на 6%. По словам прокурора области, ожидается, что в текущем году принятые меры должны привести к сокращению этого вида преступлений еще на 8–10%.

В ходе брифинга в облпрокуратуре были также озвучены итоги анализа работы с обращениями граждан. Прокуроры пришли к выводу, что наиболее распространенным нарушением, с которым приходится сталкиваться жителям области, является то, что государственные органы дают ответы на государственном языке, а не на языке обращения. Много жалоб также связано с невозможностью получить земельные участки, с нераскрытием краж на дачных участках, действиями мошенников, а также с отфутболиванием и отпиской чиновников. В итоге граждане в большей степени жалуются не столько на нарушение их прав, сколько на отношение госслужащих.