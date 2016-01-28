​Не уступают зарубежным аналогам

фото Валерия БУГАЕВА

Новыми достижениями ознаменовано начало 2016 года для АО «Казахстанский электролизный завод», входящего в состав Евразийской группы (ERG). Одни из значимых – выпуск 100-тысячного казахстанского анода, а также монтаж миллионного анода, произведенный в ночь с 25 на 26 января.

Анод, иначе говоря электрод, – это расходный материал в производстве алюминия. Для получения одной тонны «крылатого» металла необходимо более 500 кг анодов. Раньше в технологическом процессе Казахстанского электролизного завода применялись аноды, произведенные в КНР. Осенью 2014-го, в год 20-летия Евразийской группы, новое подразделение КЭЗ – цех по производству электродов (ЦППЭ) – выпустил пробную партию собственных анодов.

ЦППЭ завода стал еще одним звеном в формировании алюминиевого кластера в Павлодарской области и является высокотехнологичным и экологически безопасным производством. Здесь смонтировано новейшее и очень эффективное оборудование, очищающее выбросы более чем на 99,5%.

Аноды на КЭЗе производят при использовании каменноугольного пека из Темиртау, а в перспективе и павлодарского нефтяного кокса. А вот в процессе производства алюминия используется глинозем АО «Алюминий Казахстана», также входящего в Евразийскую группу. Кроме этого, электро­энергию для всего технологического процесса КЭЗу поставляет еще одно предприятие ERG – АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

Аноды, произведенные в АО «Казахстанский электролизный завод», позволяют не только сохранить высокое качество отечественного алюминия, выпускаемого здесь же, но и довести содержание в нем казахстанского сырца практически до 100%.

– Работа нашего цеха – это целый производственный комплекс, в котором аноды доводят до необходимого состояния – прессуют, обжигают и монтируют. Проект­ная мощность цеха по производству электродов рассчитана на потребность АО «Казахстанский электролизный завод», и сегодня мы полностью покрываем необходимый объем. Выпуск собственных анодов позволил нам отказаться от импорта. К тому же теперь мы полностью контролируем технологию их производства, выпуская 25 тонн анодов в час, – говорит заместитель начальника цеха по производству электродов Николай Жиров.

Ежемесячно цех производит порядка 11,5 тыс. тонн анодов. Практически такое же количество обжигается и монтируется.