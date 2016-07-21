Вчера в ауле Болек Енбекшиказахского района Алматинской области прошли похороны еще одного героя, погибшего в Алматы в ходе пресечения дерзкого и страшного преступления, произошедшего в Алматы 18 июля. Старший инс­пектор службы специа­лизированного батальона дорожно-патрульной полиции лейтенант Тимур Бегасилов не дожил до своего 30-го дня рождения всего шесть дней. Врачи до пос­леднего боролись за жизнь молодого стража правопорядка, но спустя всего сутки он скончался.

В последний путь провожали героя все сельчане. Начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев и аким Енбекшиказахского района как мог­ли утешали родных и близких Тимура. Аким Алматинской области Амандык Баталов также побывал в селе Болек и выразил соболезнования семье, родным и близким лейтенанта полиции Тимура Бегасилова.

– Преступлению нет оправдания. Эта потеря – наше общее горе, и мы скорбим вместе с вами, – сказал глава региона, обращаясь к его родителям. – Они – герои нашего времени. Мы преклоняемся перед вами за то, что воспитали такого достойного сына, как Тимур. Сегодня наш долг – оказать вам поддержку и всяческую помощь.

Аким вручил семье Тимура Бегасилова ключи от двухкомнатной квартиры в жилищном комплексе «Асыл Арман» Карасайского района.

Накануне в Алматы во время траурной панихиды во Дворце спорта им. Балуа­на Шолака, где прощались с двумя героями – полицейским УССО МВД РК Аяном Галиевым и подполковником полиции в отставке Гани Нуримановым, аким города Бауыр­жан Байбек рассказал о состоянии раненых полицейских.

С болью в голосе аким рассказал о каждом из погибших:

– Это сильные, смелые, достойные люди. Они настоящие мужчины. И у них все было впереди, они пользовались уважением коллег и друзей, были опорой своих близких, растили детей. Так, у Аяна Галиева остались 10-летняя дочь и 7-месячный сын. Когда мы были у них дома, брат и мама рассказывали, что 10 лет они ждали ребенка. Родился долгожданный сын. Ему всего 7 месяцев. И Аян каждый день занимался им, хотел, чтобы он стал батыром. Героем. У Гани Нуриманова также остались два сына, у Бауыржана Нурмаханбетова – дочь, у Максата Салимбаева – дочь, Тимур Бегасилов воспитывал сына.

Как сказать оставшемуся без отца ребенку, что папа больше никогда не вернется? Никогда не возьмет на руки, не поможет, не даст совет, не поддержит, не сыграет в шахматы или футбол, не встретит из школы. Все, что остается детям, – память и гордость за погибших на посту отцов.

В эти минуты вся страна переживает и за тех героев, чьи жизни находятся в руках казахстанских врачей. В ДВД города Алматы по несколько раз в день изучают сводки о состоянии их здоровья. Так, на 14.00 21.07.2016 г. лейтенант полиции Мейрамбек Рахматуллаев находится в БСНП с огнестрельным сквозным ранением головы и мозга. Врачи расценивают его состояние как крайне тяжелое – травматический шок и кома III степени тяжести. Его отец от переживаний за сына госпитализирован с высоким давлением.

Старший сержант полиции Серик Абильдаев, полицейский полка ДПП при МПС, с огнестрельными ранения­ми доставлен в 12-ю ГКБ. Его диагноз: множественные проникающие ранения грудной клетки слева и легкого, внутреннее кровотечение III степени, геморрагический шок IV степени, пост­геморрагическая анемия тяжелой степени, ранение диафрагмы, множественные ранения шеи и грудной клетки – состояние на сегодня стабильное.

Капитан полиции Улан Кабылов, командир взвода ПДПП при МПС, женат, воспитывает троих детей: двоих сыновей и дочь. С огнестрельными ранения­ми доставлен в БСНП, диаг­ноз: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, его состояние расценивается как стабильное.

Сержант полиции Жалгас Кельдибаев с огнестрельными ранениями доставлен в 12-ю ГКБ, диагноз: множест­венные проникающие ранения грудной клетки слева и легкого, внутреннее кровотечение III степени, геморрагический шок IV степени, постгеморрагическая анемия тяжелой степени, ранение диафрагмы. Его состоя­ние также стабильно.

Полицейский-стажер полка ДПП при МПС ДВД Мурат Балтабек был доставлен в БСНП с огнестрельными ранениями, рваною раной плеча, травматическим шоком. Сейчас идет на поправку.

Пенсионер ДВД старший сержант полиции Курмангазы Сатымкулов – огнестрельное ранение верхней челюсти, дефект челюсти, сквозное ранение языка, травматический шок. Сегодня состояние его здоровья тоже расценивается как стабильное.

Все они – и живые, и мерт­вые – с честью выполнили свой долг, не задумываясь о себе, поставили в противостоянии с преступником на кон свои жизни ради безопасности граждан, обеспечения правопорядка. Так, Аян Галиев вступил в бой с вооруженным преступником. Получив смертельное ранение, тем не менее полицейский сумел ранить бандита, что позволило задержать его и избежать многочис­ленных жертв среди простых горожан.

Гани Нуриманов, даже находясь в отставке, будучи безоружным, оставаясь верным долгу и профессии, хотел остановить уголовника. Несмотря на смертельную опасность, Гани не прошел мимо совершающегося преступления. Именно про таких говорят: профессия стала для них не просто работой, а призванием. Капитан полиции Бауыржан Нурмаханбетов, сержант полиции Максат Салимбаев, старший лейтенант Азамат Азимжанов также принесли себя в жертву, показав всем нам, что родители воспитали достойных отважных сыновей, показавших подрастающему поколению и нам всем огромный пример мужества, отваги и патриотизма.

Эта трагедия страшным горем пришла в семьи каждого из героев. Даже когда высохнут слезы матерей и отцов, жен, детей, а также родных и близких, боль от этой утраты останется навсегда.

Напомним, что утром во вторник по поручению Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева было подписано постановление об оказании материальной помощи семьям погибших и раненым. Пострадавшим будет выдана компенсация в размере 5 млн тенге. Семьи, лишившиеся своих близких, получат по 15 млн тенге. Кроме того, из различных регионов Казахстана приходят известия о том, что полицейские, и не только они, перечисляют однодневную заработную плату в поддержку семей погибших героев.

Совет ветеранов ДВД города Алматы открыл счет в поддержку семей сотрудников полиции, погибших и раненных во время пресечения противоправных действий в городе 18 июля 2016 года. Для всех, кто готов поддержать семьи погибших и раненых полицейских, ниже пуб­ликуем реквизиты:

ОО «Деловое содружество ветеранов правоохранительных органов»

ИИН (БИН): 131040017380

ИИК KZ609650200007912177

КБе 18

БИК IRTYKZKA

Банк получателя: АО «ForteBank» г. Алматы