Не утратить духовность

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
фото Бориса Бузина
Экспозиция из более чем 50 работ развернулась в фойе школы – демократичность и доступность выставки призвана показать: это всего лишь подведение итогов учебной программы, но, как и все, что происходит в стенах этой школы, событие, безусловно, неординарное.
– Здесь представлены работы наших выпускников, которые проходили обучение по специальной программе с упором на изобразительное искусство, – говорит куратор выставки Болсын Урмузов. – Ребята изучают историю искусств – от импрессионизма и сюрреализма до модерна и поп-арта. Мы даем им академические базовые знания и помогаем развивать их профессиональные навыки, а право выбора и самореализации всегда остаются за ними. У каждого из них свое видение мира и свой способ его продемонстрировать.
Жанровое разнообразие творческих работ ничуть не уступает, скажем, выставке выпускников художественного училища или института. Здесь были представлены живопись, графика, инсталляции, скульптура, выжигание по дереву и металлу, рисунки мелками и акриловыми красками. Имея в послужном багаже академические знания, выпускники школы «самовыражаться» предпочитают все же в контексте современных западных тенденций. А они сегодня не в пользу классической живописи, в чести нынче модернизм и поп-арт. Наибольший зрительский интерес вызвали работы Нурай Медеу­овой. Противоречивый дух и здоровый скептицизм молодой девушки нашел отражение в ее картинах и инсталляциях. Короткое, но емкое Light характеризует полотно, на котором с неприкрытой спиной сидит девушка с бабочкой на плече. Необремененность одеждами – это избавление от условностей, а красивая бабочка – легкость воображения?
– В название картины Light – «Легкий» я вложила очень многое. Вы правы в своей трактовке: я хотела показать эту легкость парения – в дыхании, в отрешенности от суе­ты, в излишнем, порою, анализе всего и вся, – рассказывает Нурай. – Но мне хотелось донести до своих сверстников и другую мысль: отношение к жизни может быть легким, но никогда не должно быть легкомысленным.
Ее инсталляция из фигуры манекена вычурных от неправильно скрепленных частей форм под названием Future рисует мрачные картины будущего. Подкупают своей зрелостью мысли юной художницы: опасения за будущее человечества основаны на собственных наблюдениях и размышлениях, возникших отнюдь не на пустом месте. Будущее может стать таким уродливым и неправильным, считает Нурай, поскольку сегодня существует реальная опасность превалирования новых технологий над человеческой сущностью и первозданностью. В современном мире люди перекраивают себя вдоль и поперек, а уколы ботокса и импланты в теле и на лице становятся обычными процедурами, к примеру, как чистка зубов. А вместе со своей индивидуальностью, как полагает Нурай, человек утрачивает и духовность.
Среди выставленных работ большое количество натюрмортов и портретов. К своему удивлению, я насчитал не менее 5 портретов молодого Пушкина, но пребывать в заблуждении мне оставалось недолго. Оказалось, что нынешнее поколение NEXT выбирает английскую звезду экрана Бенедикта Камбербэтча, но сходство с гением русской литературы, поверьте, было поразительным. Удивительное дело, но все художественные работы юных авторов уже сейчас отличает серьезность творческого подхода и свой неповторимый почерк. Станут ли они профессиональными художниками и скульп­торами – покажет время, но то, что оно принимает в свои объятия образованных и думающих молодых людей, – бесспорно.
Музыкальное сопровождение в лице ансамбля скрипачей «Дивертисмент» под управлением Софьи Затуринской придавало мероприятию камерную обстановку и необходимый настрой для восприятия. Многие работы с этой выставки станут лотами на благотворительных аукционах, которые уже не в первый раз проводит международная школа «Мирас». Вырученные средства пойдут на лечение онкологических больных и в детские дома.

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