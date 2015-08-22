Не в чести Кодекс чести Свежий выпуск 600 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Угон по просьбе хозяина

Корпоративная этика существует давно и везде. Конкретно для госслужащих прописаны особые требования: личная скромность, деловой стиль одежды, примерное поведение в обществе и быту, эффективное и только в служебных целях использование госсобственности. Они должны внимательно, вежливо, оперативно оказывать госуслуги… На этом, пожалуй, нравственно-этические ограничения заканчиваются. И ничего сверхсложного в них нет. В человеке, как сказал классик, должно быть все прекрасно. От себя добавим: в госслужащем – вдвойне.

И тем не менее еще встречаются нелицеприятные для слуг народа факты. Очередное заседание диссовета ими прямо-таки изобиловало. Правда, двух чиновников пришлось взять под защиту, – перестаралась, а может, подстраховалась районная прокуратура, направив в дисциплинарный совет дела, которые на имидж государства явно не повлияли, тем более «виновные» уже оказались наказанными административными штрафами.

Первый случай. Руководитель районного звена сел за руль служебного автомобиля, в дневное время забыл включить фары ближнего света. Его остановили сотрудники ДПС, составили протокол нарушения ПДД, оштрафовали на 4 955 тенге. Деньги чиновник внес в сберкассу на следующий день. Все претензии к нему кончились, он за свою забывчивость ответил сполна. Однако районная прокуратура увидела в его проступке едва ли не дискредитацию интересов государства, затребовав дисциплинарного наказания и общественного порицания.

Второй случай. Один из акимов сельских округов обвинялся в нарушении правил противопожарной безопасности. По представлению все той же прокуратуры и на основании письма акима Аршалынского района в отношении него проведено служебное расследование. Сельскому акиму инкриминировали, приводим дословно, «...допускание соединения концов электропроводки силовой и осветительной сети посредством скруток, а также допускание отделки полов линолеумом на путях эвакуации…».

Язык можно сломать от подобной стилистики. Между прочим официальные справки в большинстве своем таким корявым языком и пишутся. За неграмотность, полагаем, наказывать можно и нужно, пожарная инспекция тоже относится к госслужбе. Спрашивается, при чем здесь аким, если в коробке напряжения обнаружены не те скрутки? Конечно, противопожарная безопасность – это святое, за выявленные нарушения он оштрафован на 30 тыс. тенге. А ему, как и в первом случае, шьют дискредитацию да еще непонятно каких институтов государства.

Уж кто заслуживает наказания и порицания по Кодексу чести, так это руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог Буландынского района Марат Айжарыков, оказавшийся повторно на диссовете за несоблюдение морально-этических норм. Вот для него Кодекс чести действительно не в чести.

Первый раз он грубо обошелся с коллегами, нахамив им во время рабочего совещания. Свою несдержанность, резкость характера чиновник признал, ему простили, сделав замечание, которое оказалось досрочно снято распоряжением акима района. Как выяснилось позже, аким технично увел подчиненного от более серьезного наказания.

Теперь господина Айжарыкова уличили в использовании служебного транспорта в личных целях. Мало того, он еще обвинил своего близкого родственника в угоне автомобиля, намереваясь предстать перед сотрудниками межрайонного управления по делам госслужбы и противодействию коррупции, из стен которого вышел данный материал, не виновным, а пострадавшим.

Служебное расследование проводил секретариат дисциплинарного совета, выявив нарушения требований норм пунк­тов 5, 19 Кодекса чести госслужащих. Установлено, что 7 июля 2015 года по оперативной сводке ДВД зарегистрирован факт угона служебного автотранспорта гражданином М. Молдагуловым. Опережая события, скажем: угонщик оказался племянником М. Айжарыкова, действовал по его указке.

Предыстория такова. Шестого июля (праздничный день) Марат Айжарыков выехал по личным делам в Темиртау. Служебная машина чиновника находилась в это время, как часто замечалось раньше, во дворе его дома, а не в акиматовском гараже, где ей положено быть. Возвращаясь из гостей, он позвонил родственнику Молдагулову и попросил встретить на трассе Астана – Кокшетау на «мерседесе», принадлежащем руководителю отдела.

Однако у племянника не было обязательного страхового полиса на частную машину, тогда он «оседлал» служебную любимого дяди, также не имея права ею управлять. Тут его и задержали. Дядя, добравшись на попутке в Макинск, узнав, по какой причине племянник его не встретил, обратился в полицию с заявлением об угоне служебной машины.

Собрались против «угонщика» возбудить уголовное дело. Айжарыков тотчас пошел на примирение. Фокус с угоном не удался. Вместе с тем служебное расследование выявило дополнительные факты использования служебного транспорта в личных целях этим госслужащим. Водитель и сторож подтвердили, что автомашина ВАЗ-27705, принадлежащая отделу ЖКХ, оставалась на ночь во дворе водителя или его шефа, в акиматовском гараже она появлялась редко. Вывод? Государственная легковушка часто использовалась в неслужебных целях, а это категорически запрещено Кодексом чести.

Пришлось руководителю отдела за подобную вольность объявить выговор. Он полностью свою вину признал.



Госсубсидии – вслепую

Казалось бы, история с незаконными выплатами госсубсидий на развитие племенного животноводства закончилась. После прокурорской проверки деньги, выделенные на «левый» скот, возвращены в бюджет, виновные понесли наказание. Однако неожиданно всплыл новый аналогичный факт в Буландынском районе. Он поверг проверяющих в шок размахом и количеством нарушений.

Предварительный ущерб государству составил почти 2,5 млн тенге. Учитывая, что на одну голову выдается 18 тыс. тенге, можно представить, сколько «халявного» племскота развелось в районе. Сегодня 80% бюджетных средств возвращены в казну, это и спасло руководителя ГУ «Отдел сельского хозяйства Буландынского райо­на» Амангельды Камельинова от максимально строгого наказания. Ему объявлено неполное служебное соответствие.

– Вину не отрицаю, – божился чиновник. – Заявки финансировали вслепую, без подтверждаю­щих документов, не выезжая на место. Сейчас для проверки данных создали межведомственную комиссию. Ни один тенге не уходит на ветер…

Увы, продолжаем жить по принципу «пока петух не клюнет». Всех липовых претендентов на получение госсубсидий перечислить ни времени не хватит, ни газетной полосы. Остановимся на более ярких примерах. В списке получателей бюджетных денег оказалось фермерское хозяйство «Ел-Хан». Субсидированию, согласно заявке, подлежало 60 коров и телок, 3 племенных быка-производителя. Собственнику скота было выплачено 1,2 млн тенге. На поверку выяснилось: стадо заражено бруцеллезом. Животные были отправлены на санитарный убой, а бюджетные деньги ушли на развитие племенного поголовья. Лихо закручено!

ТОО «Журавлевка-I» подало заявку на субсидирование 206 голов КРС. Как выяснилось, пять животных зарегистрированы за другими сельхозпроизводителями. Согласно базе ИСЖ, племпоголовье товарищества оказалось разбросанным по всей области.

В результате хозяйство получило необоснованно 180 тыс. тенге. Но это, так сказать, были выявлены вершки. Когда копнули глубже, неучтенное поголовье увеличилось в разы, естественно, увеличились размеры субсидий, в конце концов достигнув 720 тыс. тенге.

Верно говорят, аппетит появляется во время еды. Леваков в целом по району набралось более десятка. Многие коровы и телки, указанные в заявках, давно были забиты, многие проданы в другие хозяйства, зарегистрированы за юридическими и физическими лицами неизвестно откуда. И все предприимчивые собственники мнимого скота захотели получить госсубсидии, не имея его в наличии.

Отдел сельского хозяйства подписывал заявки не глядя. Госбюджет большой, на всех хватит, рассуждали его руководители. Но тут нагрянула прокурорская проверка… И чем все это закончилось, сказано выше.