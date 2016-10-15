Не в рыбу корм? Статьи 952 Лаура ТУСУПБЕКОВА

В Казахстане потенциал развития этой отрасли огромный, подтверждением может служить хотя бы тот факт, что в советский период рыбное хозяйство Казахстана было одной из высокоразвитых доходных отраслей народного хозяйства, сегодня же она находится в плачевном состоянии.



Обсуждению вопросов развития рыбного хозяйства было уделено отдельное заседание депутатов, членов Комитета Мажилиса по аграрным вопросам с участием вице-спикера Владимира Божко. В заседании также приняли участие ответственные сотрудники Министерства сельского хозяйства и других госорганов, Генеральной прокуратуры, представители неправительственного сектора, политических партий, не прошедших в Парламент, отраслевых общественных объединений, ученые, эксперты и практики.



Открывая заседание, В. Божко признал: вопрос непростой. Несмотря на вроде бы принимаемые уполномоченными органами меры, в Казахстане не только не увеличивается производство рыбной продукции, но по отдельным направлениям объем добываемой рыбной продукции падает. Весьма красноречивым фактом является снижение рыбных запасов Каспия, где установлен практически полный запрет на вылов осетровых, то есть ситуация в рыбной отрасли критическая.



На тему дня выступил с докладом вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев. Докладчик сообщил, что в естественных водоемах Казахстана ежегодно вылавливается порядка 40–45 тыс. тонн рыбы. Кроме того, рыбоводными предприятиями выращивается около 500–700 тонн товарной рыбы в год. Вместе с тем ежегодно ввозится порядка 45–50 тыс. тонн морской рыбы и при этом экспортируется более 22 тыс. тонн рыбной продукции. Как отметил докладчик, на сегодня до 50% животноводческого экспорта приходится на рыбную продукцию. Сумма экспорта достигает 80 млн долларов в год. Отечественная рыбная продукция экспортируется в основном в страны Европейского союза и успешно конкурирует на мировом рынке.



В последние годы экспорт ориентирован на новые рынки. 19 предприятий включены в реестр экспортеров в Китай. Ожидается рост экспорта рыбной продукции в Китай до 2 тыс. тонн в год. В настоящее время в регионах переработку рыбы осуществляют более 60 предприятий. Однако их производственные мощности загружены менее чем на 50%. В связи с этим, наряду с дальнейшим наращиванием экспортного потенциала рыбного хозяйства, намечено осуществить замещение импорта за счет более полного освоения ресурсов Каспийского моря и развития товарного рыбоводства.



Следует отметить, что два осетровых рыбоводных завода в Атырау работают по устаревшей технологии и требуют капитального ремонта и реконструкции. Одновременно необходимо создание условий для естественного воспроизводства осетровых. Назвав ряд мер, предпринимаемых для подъема отрасли, вице-министр подчеркнул, что одной из проблем является браконьерство, и рассказал о борьбе с ним. Как отмечено, необходимо установить мониторинг за оборотом рыбы и рыбной продукции «от водоема до конечного потребителя».



Надо сказать, депутаты уже давно бьют набат. Один из них – мажилисмен Роман Ким, ранее озвучивший соответствующий депутатский запрос. На заседании он подробно остановился на некоторых проблемах.



Депутат отмечает, что до сих пор нет единого документа, определяющего государственную политику в рыбной отрасли на долгосрочный период. Разработанные более 10 лет назад нормативные правовые акты устарели, а создать новые в обеспечение эффективного функционирования рыбного хозяйства и координации дея­тельности региональных органов исполнительной власти в сфере управления водными биологическими ресурсами, к сожалению, не удалось.



– Уполномоченный орган в лице Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства в основном из-за отсутствия целевой политики и острой нехватки кадров не в состоянии своевременно реагировать на вызовы времени и, соответственно, обеспечить должным образом развитие рыбной отрасли, – констатирует депутат.



А пока, начиная с 1991 года по 2015 год, общий объем добычи биоресурсов снизился в несколько раз. Практически перестало существовать целое направление рыбного хозяйства – товарное рыбоводство, а производство комбикормов для рыб сошло на нет.



Подразделения рыбной инспекции и правоохранительных органов на местах слабо борются с браконьерством. Водоемы вдоль и поперек перетянуты сетями китайского производства, в которых погибает даже мелкая рыба. Количество пользователей с каждым годом растет, а уловы при этом разительно уменьшаются как по видовому составу, так и по весу.



Меры по зарыблению озер и других водоемов в основном выполняются только на бумаге. Этому также способствует отсутствие должного количества рыбопитомников по воспроизводству малька.



– Так, из существовавших в 1970 году 47 рыбоводных предприятий в настоящее время осталось всего 11. Из семи предприятий, находящихся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства, четыре выставлены на приватизацию в связи с их полной производственной изношенностью, а оставшиеся два нуждаются в коренной реконструкции. Вот так мы хозяйствуем, – перечисляет Р. Ким.



Опять же на нет сведены работы по расчистке русел рек и обеспечению прохода рыбы к местам традиционного нереста. А между тем это сказалось на обеспечении продовольственной безопасности населения страны. При норме потребления рыбы на душу населения 14 килограммов в год уровень среднедушевого потребления снизился до 4,3 килограмма. Эта продукция стала менее доступной для широких слоев населения из-за продолжающегося роста цен и низкого уровня платежеспособного спроса.



Из-за снижения производства отечественной рыбной продукции, в том числе из-за незагруженности мощностей рыбоперерабатывающих предприятий, последняя замещается на внутреннем рынке импортными аналогами далеко не лучшего качества.



Физический износ основных производственных фондов составляет более 50%, а численность работающих в рыбном хозяйстве сократилась в последние годы в несколько раз.



Утрата единой системы охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов наиболее губительным образом сказалась на состоянии запасов осетровых, где лов шипа практически утратил промысловое значение, а добыча икры снизилась в разы. Существенно возросли масштабы незаконного промысла водных биологических ресурсов и нелегального вывоза рыбной продукции за рубеж, что негативно сказывается на состоянии рыболовства и в первую очередь на запасах ценных видов водных биологических ресурсов.



Депутат считает необходимым ужесточить меры по борьбе с браконьерством, незаконным промыслом водных биоресурсов и другими нарушениями законодательства в этой сфере. Вместе с тем в новой редакции Уголовного кодекса исключены положения о конфискации имущества, являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятым из обращения.



– Принятие новой редакции привело не к улучшению, а к ухудшению ситуации с охраной и сохранением растительного и животного мира. Возможно, следует вернуть в указанные статьи Уголовного кодекса нормы о конфискации имущества, – отметил Р. Ким.



Другой пример связан с проблемой по применению норм КоАПа, с которыми сталкиваются государственные инспектора при обнаружении любых фактов нарушений. Последние в соответствии со статьей 65 Уголовно-процессуального кодекса РК обязаны направлять административный материал в органы внутренних дел на предмет определения отсутствия в действиях нарушителя признаков уголовно наказуемого деяния. После получения решения органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, на которое порой уходит более одного месяца, инспектору практически невозможно найти и привлечь нарушителя теперь уже к административной ответственности, что не позволяет принять своевременные и адекватные меры к фактам браконьерства.



– Доходит до абсурда, когда уполномоченный орган не может оперативно принять решение по переносу сроков запрета на вылов рыбы и охоты в зависимости от погодных условий, а отсутствие лабораторий по экспертизе и выдаче заключений на подлинность запрещенных орудий лова затрудняет объективное рассмотрение дел в судах. И таких примеров можно назвать множество, – сказал Р. Ким.



К слову, разработанную в 2013 году отраслевую программу в период оптимизации упразднили. Сейчас Минсельхоз предлагает внести поправки в Закон о растительном и животном мире, но депутаты настаивают на отдельном нормативно-правовом акте.



– О каком развитии можно говорить, если сегодня нет целевой программы развития рыбного хозяйства, и мы об этом уже говорили, давали депутатский запрос. Сейчас МСХ принимает меры, но они носят временный характер и не решают проблемы в целом. Поэтому мы говорим и настаиваем, что сегодня нужна концепция развития рыбного хозяйства, причем на долгосрочный период, – сказал в заключение Р. Ким.



О проблемах рыбной отрасли говорилось и из первых уст. Так, Виталий Кан, директор ТОО «Дигам» (ВКО), занимающегося пресноводным рыболовством, поднял вопрос зарыбления казахстанских водоемов. По его информации, например, на озере Зайсан идет активный отлов судака, а зарыбляют почему-то карпом или белым амуром. И длится это уже на протяжении не одного года. Почему же отлавливают один вид рыбы, а восполняют другим? Ответ на поверхности: на выращивание карпа или белого амура требуется меньше времени и средств. Судака же довести до товарного вида гораздо затратнее.



О конкретных проблемах поведали Азис Шуткараев из «Казахрыбхоза», Бакытжан Серманиязов от кооператива «Габит» из Южно-Казахстанской области. На вопросах племенного разведения рыбы заострил внимание Денис Муштаков из «Караганды Балык», рассказавший, в частности, что приходится возить рыбу из Узбекистана, России, и что некоторым владельцам одного-единственного водоема приходится заполнять 13 видов отчетности.



Может быть, сложившаяся ситуация с рыбной отраслью результат того, что сегодня в проектном портфеле «Каз­агро» нет ни одного проекта по развитию рыбной отрасли. Эту информацию озвучил депутат Сергей Звольский.



– Почему из 28 проектов половина сомнительных? Выделено 51,7 миллиарда тенге для них, почему нет ни одного проекта по рыбе? – задается, судя по всему, риторическим вопросом депутат.



Подводя итоги заседания, В. Божко остро поставил вопрос о том, насколько рачительно расходуются бюджетные деньги, выделяемые на научные исследования в этой сфере.

