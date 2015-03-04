Не в службу, а в дружбу Свежий выпуск 939 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

– Гайса Хамидуллович, как отметил Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, ассамблея – это все казахстанцы. Что де­лается для того, чтобы вовлечь в орбиту этого юбилейного года все население – от мала до велика?

– Нужно четко осознавать, что для достижения масштабных целей, поставленных Главой государства, требуется не шаблонный подход. То есть перво-наперво уйти от формализма. Совместный план намеченных мероприятий Года ассамблеи, который проходит под девизом «Наша сила – в единстве», состоит из четырех разделов и 94 пунктов. Но только при условии заинтересованности всех и каждого в укреплении стабильности и согласия, можно будет в полной мере реализовать воспитательный потенциал таких знаменательный дат, как 20-летие АНК, 20-летие Конституции страны, 550-летие Казахского ханства и 70-летие Победы. Нужно сказать, что западноказахстанцы всей душой ощущают свою, личную причастность к общему, большому и нужному делу. На это нацелены все структуры областной ассамблеи, которые сформированы, апробированы и на практике доказали свою состоятельность, – научно-экспертный совет, советы старейшин и матерей. В них работают авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются и которым доверяют. Основанием в пирамиде мира и дружбы, ее надежным фундаментом стали советы общественного согласия, которые являются истинными представителями народной дип­ломатии. В области их насчитывается более 160.

– Советы общественного согласия, действительно, ваши самые массовые представители. Как бы вы обозначили коэффициент их полезного действия?

– Советы не уходят от решения возникающих проблем, вмешиваются, если где-то возникает конфликтная ситуация. Точек приложения сил предостаточно. Они сотрудничают с дворовыми клубами, правоохранительными органами. Профилактика подростковой преступности, соединение усилий учреждений образования и семьи – все это предмет постоян­ного внимания. Очень важно, что люди знают, где и у кого они могут найти правду и защиту, куда обращаться за восстановлением справедливости. Именно на таких ценностях основываются согласие и толерантность. Вместе с ростом авторитета советов происходит расширение их полномочий и функций, что является вполне оправданным шагом. На селе они практически берут на себя роль самоуправления. Под их присмотром – неблагополучные семьи, любители выпить, те, кто освободился из мест не столь отдаленных. Причем прежде всего решается вопрос о том, как помочь этим людям. На контроль взят потенциал каждой семьи. Безработица и село – понятия не совместимые. Можно жить подворьем, спросом пользуются национальные блюда, деревня привыкает к новому уровню бытовых услуг. Открыть собственное дело, найти работу может каждый. Главное – вовремя подсказать, оказать содействие. Значимым событием назвал аким области, председатель Ассамблеи ЗКО Нурлан Ногаев первый форум руководителей общественных советов региона. На нем состоялся искренний и обстоятельный разговор о дальнейшем развитии столь полезного начинания. К слову, наш опыт по созданию советов, ставших народной структурой и хорошим подспорьем исполнительной и представительной власти, был заслушан и одобрен на республиканском Совете ­Ассамблеи народа Казахстана.

– Старт Года ассамблеи стал ярким, запоминающимся праздником. Удается сохранить этот настрой?

– Да, программу открытия мы составляли таким образом, чтобы она была интересной людям разных профессий и всех возрастов. Открытие «на едином дыхании» прошло в городе, районных цент­рах и сельских округах. Такое начало задало тон и настрой всем последующим событиям. Был дан старт «Дорожной карте мира и согласия». В нынешнем году она проходит еще с большим размахом и, вне сомнения, станет настоящим смотром потенциала городских и сельских коллективов. Обойдя предприятия и учебные заведения Уральска, эстафета дружбы шагнула в районы. Ее передача – своеобразный отчет о добрых делах, достижениях в социально-экономическом развитии, работе этнокультурных центров, воспитании патриотизма. А задачи вполне соответствуют общенациональной идее «Мангiлiк Ел», провозгласившей главными ценностями независимость, создание Общества Всеобщего Труда, общность истории, культуры и языка. Формы работы здесь могут применяться разные, но суть одна – воспитывать силу духа, верность Родине, преданность народу и чувству гражданского долга.

Возьмем простой пример. К праздникам передачи «дорожной карты», как правило, готовятся выставки, рассказывающие о сохранении историко-культурного наследия, традиций, обрядов и обы­чаев. Здесь же демонстри­руется экспозиция поделок и сувениров с национальным колоритом. Конечно, сегодня в магазине можно купить все что угодно. Но только то, что сделано своими руками, хранит тепло души. К тому же этот прием народной педагогики воспитывает усидчивость, трудолюбие, развивает фантазию и творческое начало. «Дорожная карта мира и согласия» финиширует в Уральске накануне Дня единства народа Казахстана.

– Вы постоянно говорите о воспитательных моментах. Насколько активна молодежь в проведении Года ассамблеи?

– Борьба за подрастающее поколение – одна из первостепенных задач. О чем постоянно говорит Глава государства, подчеркивая, что молодежь – это наше будущее. Интернет сегодня не зря называют оружием массового поражения. В сетях намешано огромное множество самой разной информации. Нужно научить молодых отличать зерна от плевел, истинные морально-нравственные ценности от мнимых и чуждых казахстанскому народу, который всегда отличало гостеприимство, радушие и веротерпимость. Молодежь, как камертон, отзывается на искренний интерес к своим делам и проблемам. Ей нужно помогать и доверять одновременно. В молодую пору жизнь должна быть интересной и насыщенной событиями. Возможность внести в нее азарт соревновательности, яркие краски, предоставляют конкурсы, которые проводятся в рамках Года ассамблеи. Это конкурс на лучшее знание государственного языка среди детей некоренной национальности «Мын бала», на лучший молодежный проект «Менiн Казакстаным», «Горжусь своей профессией».

Запланированы также конкурсы на лучший социальный проект среди этнокультурных объединений, лучший инновационный и благотворительный проекты. Находит интересное воплощение инициатива «20 добрых дел – к 20-летию АНК». Продолжится масштабный фестиваль «Граница не разделяет сердца друзей». В нем участвуют люди разных возрастов, но основной акцент делаем на студентов и школьников. Ведь это будущие предприниматели, специалисты различных отраслей, которым предстоит сотрудничать в условиях более глубокой интеграции Еврайзийского экономического союза. Помощь ветеранам войны и труда, изучение истиной, а не идеологизированной истории – забот и дел, в которых важны слаженность и скоординированность действий, хватает.

Этнокультурные объединения готовят и проводят свои тради­ционные праздники, которые стали общенародными. По-новому планируем отметить государственные праздники. Не раскрывая задумок, могу только сказать, что всем будет интересно. Строим Дом дружбы, который станет настоящим центром социальных инициатив. Мудрая казахская пословица гласит «Бiрлiк болса, тiрлiк болады», что означает – без единства нет жизни.



