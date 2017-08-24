​Не в зоне доступа

…Они «съели» уже сотни миллионов бюджетных тенге и готовятся поглотить еще больше. Самое интересное – число желающих открыть в индустриальных зонах собственные производства стремится к нулю. А если такие и появляются, то, как правило, эти проекты вилами на воде писаны.

То ли зоны, то ли видение

«Казахстанская правда» уже рассказывала об особенностях ИЗ (индустриальных зон) в Усть-Каменогорске («Зона несбывшихся надежд» № 62 от 30 марта 2017 г.). Напомним: две ИЗ – по ул. Машиностроителей и «Өркен-КШТ» стоимостью 600 млн. тенге были презентованы в 2007 году и все эти годы являли собой… пустыри. Просто воплощенный ноль деловой активности. В марте в СПК (социально-предпринимательская корпорация) «Ертiс», на балансе которой они числятся, утверждали: обе площадки на стадии строительства, в них планируются новые бюджетные вливания.

В июле в ходе областного совещания председатель правления СПК Болат Акужанов уточнил: в ИЗ по ул. Машиностроителей пришлось установить новую трансформаторную подстанцию, еще нужны ремонтно-восстановительные работы на 36,5 млн. тенге. Для зоны «Өркен-КШТ» проектировщики за 31,4 млн. тенге сейчас разрабатывают проект­но-сметную документацию под инфраструктуру общей стоимостью 552,4 млн. тенге.

Обе ИЗ, повторимся, презентованы десять лет назад. Самое любопытное – желающих разместить в них бизнес особо не видели как раньше, так и сейчас. По словам главы СПК «Ертiс», по ул. Машиностроителей планируется транспорт­но-логистический центр, а по «Өркен-КШТ» предложений по инвестиционным проектам нет. Ноль. «Нужно направить в акиматы городов и районов информацию об индустриальных зонах, поручить акимам на мес­тах проинформировать предпринимателей о возможностях и преференциях», – высказал мнение Болат Акужанов.

Оно им надо?

Почему хорошая, на первый взгляд, идея не «выстрелила»? Почему в усть-каменогорских ИЗ не возникло ни одного производства? По мнению руководителя СПК, сказалось отсутствие законодательства и, как следствие, единого, отвечающего за индустриальные зоны госоргана. «Нет упрощенного порядка оформления земельных участков, правовой основы по их изъятию или возврату, госгарантий, механизма выкупа простаивающих производственных баз», – перечислил причины руководитель.

В СПК все надежды связывают с законопроектом «О специальных экономических и индустриальных зонах». Появится правовой фундамент – потянутся инвесторы, говорят в «Ертiс». В бизнес-сообществе к этому варианту относятся со скепсисом. Как отметили в областной палате предпринимателей, инвесторам выгодней аренда или выкуп пус­тующих промышленных коробок, которые буквально за 2-3 месяца можно реконструировать, оснас­тить оборудованием и запустить производство. Таких примеров достаточно и в республике, и в соседней России. На базе московского АЗЛК сегодня «крутятся» десятки проектов. Об этом же на днях говорил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов.

«Кто просил с 2010-го по 2014 годы предлагать для индустриальных зон проекты, далекие от индустриальных? – возмутился глава области. – К примеру, цех по производству макарон, завод по производству извести. Это разве индустриальные или инновационные проекты?»

Где прогресс?

До последнего времени в Восточном Казахстане вообще царило своеобразие в отборе индустриальных проектов. В 2013 году в акимате, помнится, заявили о 53 промобъектах на сумму 651 млрд. тенге, которые к 2015 году должны были обеспечить в регионе 22 тыс. новых рабочих мест. Причем, из 29-ти сданных в том же 2013 году производств из числа тех, что входили в региональную Карту индустриализации, оказалось, что два – это овощехранилища, одна – макаронная фабрика, одна – новая линия по выпечке хлеба, два цеха по выпуску растительного масла и…оросительная система.

Идея госпрограммы индустриально-инновационного развития состояла в уводе страны от сырьевой зависимости, в том, чтобы встроить Казахстан в мировой экономический хаб. Как могли овощехранилище или пекарня обеспечить республике конкурентоспособность на мировом рынке?

Несмотря на то, что в ИЗ Усть-Каменогорска уже растаяло 600 млн. тенге, на них в бюджете вновь предусмотрена колоссальная сумма. Вновь надо осваивать сотни миллионов тенге. По поручению акима Восточного Казахстана до конца года одна зона в Семее и две в Усть-Каменогорске должны быть заполнены производственными проектами (читай – действующими предприятиями) на 55%, к июлю 2018 года – на 75%, к январю 2019-го – полностью. «Казахстанская правда» будет следить за качеством отбираемых проектов и обязательно расскажет о них читателям. Хотя бы потому, что в зоны вкладываются бюджетные средства, то есть, наши с вами, налогоплательщиков. И хочется понять, какую они дадут отдачу.

К слову, в ходе отчета перед мас­лихатом за текущее полугодие аким сообщил о перечне из 113 объектов, в которых нуждается бизнес: «К ним нужно подвести инженерную инфраструктуру и передать жизнеспособному бизнесу. Это тысячи человек, которые будут заниматься выпуском конкретной продукции».

– Нужно больше и конкретней заниматься прозой жизни, – призвал глава региона своих подчиненных.

Согласитесь, лучше не скажешь.