​Не верь обещаниям!

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Любовь Доброта

Руководство филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» по Шымкенту и Туркестанской области обратилось к жителям региона с просьбой быть внимательными и не доверять самозванцам, которые представляются их сотрудниками, обещая помочь за денежное вознаграждение стать участником программы льготного кредитования бизнеса.

Афера, которую провернули «предприимчивые» люди, поражает своими масштабностью и продуманным подходом. Жертвами мошенников, которые действовали по одной и той же схеме, стали более 70 человек.

Прежде чем отправиться к предпринимателям, планирующим расширить существующий бизнес или открыть свое дело, аферисты изучили все действующие программы, получили консультации у сотрудников фонда «Даму». И понесли полученные знания в массы, отправившись на поиски легковерных граждан. Желающие воспользоваться предлагаемыми посредническими услугами, как ни странно, нашлись. И таких оказалось немало, несмотря на то, что с каждого потенциального клиента брали в среднем от 200 до 300 тыс. тенге. За эти деньги мошенники обещали без проволочек решить все организационные вопросы, помочь в оформлении нужных бумаг и быстро получить льготный кредит.

Дальнейший сценарий развития событий оказался вполне предсказуемым: получив вознаграждение, добродетели исчезали... Дело мошенников, которые действовали от имени фонда, полицией Шымкента уже передано в суд.

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