Общество
Не верила в силу вакцины, пока не попала в госпиталь – история казахстанки с 70% поражением легких
Елена Ульянкина
Карагандинка Людмила Горшкова не верила в силу вакцины, пока не попала в ковидный госпиталь с 70-процентным поражением легких.

«Я такой человек, пока на себе не прочувствую – не поверю!» – начала свою ковидную историю жительница Караганды Людмила Горшкова. Она не верила ни в существование коронавируса, ни в необходимость вакцины против «мифической» заразы. Но маску носила. В магазин, например, потому что туда без нее не впускают.

Однако нынешним летом коронавирус добрался и до Людмилы. Недомогание она почувствовала, когда пришла на работу. Дождавшись сменщика, карагандинка с высокой температурой и сильной слабостью отправилась в поликлинику «на фильтр». Здесь она сдала ПЦР-тест, а на следующий день компьютерная томография показала, что поражение легких у пациентки составляет 10%. Ее тут же госпитализировали.

– Одышки у меня не было, но изо рта шла кровь, – рассказывает Людмила Горшкова. – Меня это очень напугало. Врач потом мне объяснил, что коронавирус дал осложнение на печень. Вот тогда я поверила в существование ковида и поняла, что он «пробивает» слабые органы.

Вирус продолжал атаковать легкие Людмилы. В итоге за несколько дней поражение дыхательного органа достигло 70%. Врачи как могли боролись за жизнь пациентки, которая пролежала в ковидном госпитале в общей сложности 2 недели и выздоровела. Карагандинка благодарна за квалифицированную помощь и моральную поддержку врачу-инфекционисту Баянбеку Аспандиярову, медсестрам и санитаркам.

Сейчас с легкими у нашей героини все в порядке. Но перенесенный COVID-19 не прошел для нее бесследно. У Людмилы стали выпадать волосы и возник­ли проб­лемы с памятью, чего раньше она за собой не замечала.

– Сейчас я понимаю, что сильно ошибалась. Надо было сделать прививку от коронавирусной инфекции, – говорит карагандинка. – Тогда я бы не попала в больницу и не пережила весь тот ужас, который выпал на мою долю. То, что я видела в госпитале, не передать словами. Это очень страшно! Я советую сделать прививки всем, кто еще не вакцинировался. Она, может, и не убережет вас от инфекции, но поможет легче перенести болезнь.

В Карагандинской области более 514 тыс. жителей получили прививки двумя компонентами вакцины и более 568 тыс. – одним. Врачи отмечают, что иммунизация дает положительный эффект. В регионе значительно снизилась заболеваемость КВИ. Если еще в августе медики выявляли не менее 1 тыс. зараженных человек в сутки, то к ноябрю этот показатель снизился в 10 раз. Из всех пациентов, которые сейчас лечатся в ковидных стационарах, только около 5% вакцинированных. А в реанимации тех, кто сделал прививки от COVID-19, нет. Это доказывает, что вакцинированные люди переносят болезнь легче.

Прошло уже 9 месяцев с того дня, как в Казахстане началась кампания по вакцинации населения. Это значит, что у тех, кто привился в феврале, марте и апреле, ухудшается защита от КВИ. А укрепить ее можно с помощью перекрестной ревакцинации.

– Под перекрестной вакцинацией подразумевается то, что ее будут проводить с помощью тех препаратов, которые пациент еще не использовал, – объясняет врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Медицинского университета Караганды Розалия Бегайдарова. – Например, если человеку ранее сделали прививку векторной вакциной «Спутник V», то ревакцинацию надо проводить инактивированным препаратом QazVac или Vero Cell. В этом случае перекрестная вакцинация сформирует у человека более сильный иммунитет.

Вместе с тем врач-инфекцио­нист назвала рекомендуемые для проведения ревакцинации сроки. Тем, кто сделал прививку «Спутником V», за новой дозой вакцины нужно прийти в поликлинику через 9 месяцев после получения второго компонента. А для людей, которые вакцинированы препаратами QazVac, Vero Cell, Hayat-Vax и CoronaVac, этот срок составляет 6 месяцев.

– Чаще вакцинацию проводить нельзя. Иначе это может быть чревато непредвиденными последствиями, – отмечает Розалия Бегайдарова. – Ведь иммунитет после прививки сохраняется в течение 6–9 месяцев. В этом случае человек может не заболеть. А если у него слабая иммунная система, то он может переболеть КВИ в легкой форме. И самое главное – не будет летального исхода.

Врач-инфекционист отмечает, что ревакцинацию обязательно нужно пройти медикам, преподавателям колледжей и вузов, учителям, а также сотрудникам полиции и работникам сферы обслуживания. Ведь они каждый день имеют дело с большим количеством людей, а значит, рискуют подхватить вирус. Кроме того, ревакцинация важна для людей старше 60 лет. Ведь у них ослаблен иммунитет и есть сопутствующие заболевания. Только прививка может уберечь их от негативных последствий.

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