Не вернулись...

В Костанайской области были найдены трое ранее без вести пропавших жителей Аулиекольского района, без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Согласно заключениям проведенных экспертиз, причиной смерти этих людей стало «общее переохлаждение организма».

19 февраля 2021 года ушел из дома и не вернулся 35-летний житель села Диевка Юрий Феок­тистов. С заявлением в полицию обратилась тогда его суп­руга, но поиски не увенчались успехом. В этот день в регионе как раз разыг­рался сильнейший буран. Тело мужчины вблизи села нашел работник местного предприятия только тогда, когда растаял снег.

20 ноября 2020 года ушел из дома в селе Аманкарагай и не вернулся Сергей Луковенко. 49-летний мужчина был найден местным жителем также вблизи своего села 19 апреля нынешнего года. В этот же день сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий вблизи поселка Кушмурун была обнаружена и Валентина Мифтахова, которая 6 марта 2021 года около 3 часов дня ушла из дома и не вернулась.

«Отдел полиции Аулиекольского района выражает особую благодарность волонтерам и всем неравнодушным гражданам, принимавшим активное участие в поисках без вести пропавших», – подчеркнули в пресс-службе ДП Костанайской области.