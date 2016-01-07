​Не видя преград

Ежегодно в региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обращаются сотни начинающих и действующих предпринимателей, чтобы получить государственную поддержку. Одним из проектов, получивших финансирование по госпрограмме, стало ТОО «Актауский бумажный завод». Долгое время эта компания занималась закупкой и наладкой оборудования, а пару месяцев назад здесь запустили производственные мощности.

– С 2007 года утилизировали медицинские отходы. К нам очень часто обращались предприятия региона с просьбами утилизировать и макулатуру. Видя, какой объем использованной бумаги уничтожается просто так, я подумал о ее вторичном использовании. Тогда же на собственные средства приобрел оборудование, – рассказывает директор ТОО «Актауский бумажный завод» Сунгат Едилбаев.

Для производства туалетной бумаги используют макулатуру, которая обычно за ненадобностью отправляется на свалку, – устаревшие бумажные документы, получае­мые бесплатно от государственных органов и крупных нефтяных компаний. Продукция получается хорошего качества. Кстати, это единственный подобный проект в Западном Казахстане.

– У нас есть свое собственное ноу-хау – бумажные полотенца для технических нужд, которые производятся из темного картона. Они успешно заменяют обтирочную ветошь, то есть ту же тряпку, которой вытирают, к примеру, промасленные детали, руки. Думаю, ее качество по достоинству оценят нефтяники, работающие на промысле, и автомобилисты. Еще мы будем выпускать бумажные салфетки и полотенца для дома и развлекательных заведений. При отсутствии затрат на логистику наша продукция окажется в разы дешевле при ее высоком качестве, – отметил Сунгат Едилбаев.

На данный момент цех задействован 8 часов в сутки. В ближайшее время предприниматель планирует увеличить количество рабочих мест и сделать производство круглосуточным. При помощи господдерж­ки на предприятие проведен газ и налажена система отопления.

– С проектом я обратился в фонд «Даму», специалисты которого помогли мне стать участником государственной программы «Даму – Өндіріс», – говорит Сунгат Едилбаев. – Использование газа значительно уменьшает себестоимость нашей продукции.

Стать участником программы «Даму – Өндіріс» и получить государственную поддержку в виде займа под 6% может любой предприниматель, работающий в сфере обрабатывающей промышленности. На эти цели из Национального фонда РК по первому траншу выделено 100 млрд тенге, которые в дальнейшем фондом «Даму» были размещены в банках второго уровня.

– Народный банк Казахстана предоставил этому предприятию кредитную линию в размере 40 миллионов тенге. На сегодня из общей суммы кредита выдан первый транш в размере 17,5 миллиона тенге на приобретение и установку оборудования, – отметила главный менеджер по программам повышения компетенции РФ АО «Фонд «Даму» по Мангистауской области Жанар Ермаханбетова.

По словам предпринимателя, второй транш он планирует потратить на постройку склада для хранения макулатуры и готовой продукции.

Следующий объект – ТОО «Строй-Пласт-Актау». Предприя­тие работает с 2009 года. Компания занимается производством металлопластиковых, алюминиевых окон и дверей, брусчатки и бордюров. Раньше компания также производила пенопласт, однако из-за неисправности парового котла производство было приостановлено. Чтобы исправить ситуацию и обновить материально-техническую базу, руководство компании приняло решение обратиться за государственной поддержкой в фонд «Даму» в виде субсидирования части процентной ставки и гарантирования кредита при нехватке залогового обеспечения.

– Для цеха по производству плитки мы приобрели резиновые формы из Ирана, увеличили разнообразие красок. Для производства пеноплас­та закупили напрямую товар из России и заменили паровой котел на газовый. Все эти меры позволили снизить себестоимость товара, – рассказал директор ТОО «Строй-Пласт-Актау» Серикбол Боранкулов.

Помимо этого, компания расширила линейку производимой брусчатки. Если раньше потребителю предоставлялись только две формы и столько же расцветок, то сегодня количество предлагаемой продукции увеличилось до десяти видов и пяти красок. Также предприниматель обратился в банк с заявлением об открытии возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, которые будут направлены на приоб­ретение крупной партии сырья для производства металлопластиковых изделий, брусчаток и пенопласта.

Последняя фирма – ИП «Бэби клуб». Проект «Организация производства услуг детского развивающего центра» был разработан по российскому франчайзингу. На сегодня это одна из самых эффективных и популярных организаций в Актау по дошкольному воспитанию и обучению. В мире насчитывается более 200 подобных филиалов, в том числе есть они в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Уральске. «Бэби клуб» является участником государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На данный момент в центре занимаются более 80 детей. Образовательные программы разработаны согласно новейшим методикам в сфере дошкольного воспитания. Ярким примером эффективности и качества образовательного процесса является то, что воспитанники клуба в возрасте до пяти лет уже умеют считать, читать и впоследствии лучше учатся в школе.

– «Бэби клуб» – это игровое пространство, где мы бережно развиваем интеллект детей, готовим их к взрослой жизни по новым современным методикам. Наша миссия – делать детей счастливыми и самим получать от этого удовольствие, – рассказала директор «Бэби клуба» Айгерим Смагулова.

Возрастная категория детей – от 8 месяцев до 7 лет. Самые маленькие занимаются в компании с родителями. Задача воспитателей – раскрыть в ребенке способности, научить его быстро и правильно воспринимать информацию, проявлять себя творчески. Сегодня Айгерим и ее супруг мечтают открыть детский сад, работающий по системе «Бэби клуба». Там будут введены дополнительные уроки по хореографии и иностранным языкам.

По мнению специалистов, сегодня бизнесмены стали активнее участвовать в государственных программах «Даму – Өндіріс». Фондом «Даму» уже оказана поддержка по 165 проектам на общую сумму 48 млрд тенге.