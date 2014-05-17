Об этом на встрече с представителями деловых СМИ в Алматы рассказал глава НБ РК Кайрат Келимбетов. Он особо подчеркнул, что «это не вместо, это – наряду» с теми процессинговыми центрами, которые уже есть в стране. Причем проповедуется принцип добровольности участия: какой банк захочет, тот и будет в нем участвовать. Говоря же о действующих процессинговых центрах, банкир заметил, что многие БВУ недовольны их качеством, устарелостью, монополией крупных банков и очень высокими тарифами на проведение платежей картами других банков.
– Чтобы балансировать эти вопросы, мы параллельно, на добровольной основе будем создавать объединенный процессинговый центр, – резюмировал К. Келимбетов. Он также рассказал, что рассматривается масса технологических платформ. К примеру, китайской ChinaUnionPay (CUP). Что-то предлагает «Самсунг». Нацбанк пока не определился с моделью, но к концу лета можно ожидать первых результатов.
Глава НБ РК также прокомментировал привлечение Казахстаном ряда кредитов от международных кредитных организаций, подчеркнув, что это плюс для экономики страны. Поскольку, как правило, это долгосрочные займы, предоставляемые на выгодных условиях. И это – относительно дешевые деньги с большим льготным периодом. Как правило, они выделяются на инфраструктурные проекты в момент, когда на них есть спрос. И, как правило же, – с сопутствующим сопровождением: трансфертом технологий, передачей знаний, экспертным контролем. Таким образом, снова «не вместо, а наряду» с внутренними ресурсами, в том числе выделяемыми из Национального фонда, заемные средства будут работать на благо экономики.
Глава регулятора также подвел черту под февральской SMS-атакой на три коммерческих банка. Согласно данным НБ РК, чистый отток из банковской системы в те дни составил 250 млрд. тенге. В том числе отток по трем банкам превысил 220 млрд. тенге. К настоящему времени в систему уже вернулось 150 млрд. тенге – около 60%, отметил Кайрат Келимбетов. Он также напомнил, что Нацбанк, реагируя на ситуацию и запросы банков, подвергнувшихся SMS-атаке, сразу предоставил ликвидность – в тех же объемах, что были выведены депозиторами. В соответствии с подписанными договорами средства должны быть возвращены кредитными учреждениями Национальному банку до конца текущего года. Банкир считает, что динамика восстановления депозитов в коммерческих банках дает основания ожидать, что в июне-июле этот вопрос будет закрыт.
В настоящее время, согласно данным НБ РК, общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях составляет 11 476,3 млрд. тенге. За март рост составил 4%. При этом депозиты физических лиц также повысились на 1,3%, превысив в итоге 4 трлн. тенге.
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы