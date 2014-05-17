Об этом на встрече с представителями деловых СМИ в Алматы рассказал глава НБ РК Кайрат Келимбетов. Он особо подчеркнул, что «это не вместо, это – наряду» с теми процессинговыми центрами, которые уже есть в стране. Причем проповедуется принцип добровольности участия: какой банк захочет, тот и будет в нем участвовать. Говоря же о действующих процессинговых центрах, банкир заметил, что многие БВУ недовольны их качест­вом, устарелостью, монополией крупных банков и очень высокими тарифами на проведение платежей картами других банков.

– Чтобы балансировать эти воп­росы, мы параллельно, на добровольной основе будем создавать объединенный процессинговый центр, – резюмировал К. Келимбетов. Он также рассказал, что рассматривается масса технологических платформ. К примеру, китайской ChinaUnionPay (CUP). Что-то предлагает «Самсунг». Нацбанк пока не определился с моделью, но к концу лета можно ожидать первых результатов.

Глава НБ РК также прокомментировал привлечение Казахстаном ряда кредитов от международных кредитных организаций, подчерк­нув, что это плюс для экономики страны. Поскольку, как правило, это долгосрочные займы, предоставляемые на выгодных условиях. И это – относительно дешевые деньги с большим льготным периодом. Как правило, они выделяются на инфраструктурные проекты в момент, когда на них есть спрос. И, как правило же, – с сопутствую­щим сопровождением: транс­фертом технологий, передачей знаний, экспертным контролем. Таким образом, снова «не вместо, а наряду» с внутренними ресурсами, в том числе выделяемыми из Национального фонда, заемные средства будут работать на благо экономики.

Глава регулятора также подвел черту под февральской SMS-атакой на три коммерческих банка. Соглас­но данным НБ РК, чистый отток из банковской системы в те дни составил 250 млрд. тенге. В том числе отток по трем банкам превысил 220 млрд. тенге. К настоящему времени в систему уже вернулось 150 млрд. тенге – около 60%, отметил Кайрат Келимбетов. Он также напомнил, что Нацбанк, реагируя на ситуацию и запросы банков, подвергнувшихся SMS-атаке, сразу предоставил ликвидность – в тех же объемах, что были выведены депозиторами. В соответствии с подписанными договорами средства должны быть возвращены кредитными учреждениями Национальному банку до конца текущего года. Банкир считает, что динамика восстановления депозитов в коммерческих банках дает основания ожидать, что в июне-июле этот вопрос будет закрыт.

В настоящее время, согласно данным НБ РК, общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях составляет 11 476,3 млрд. тенге. За март рост составил 4%. При этом депозиты физических лиц также повысились на 1,3%, превысив в итоге 4 трлн. тенге.

Алевтина ДОНСКИХ,

Алматы