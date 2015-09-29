Свежий выпуск Не «вместо», а вместе Беседовал Глеб МАЛЫХ

– Сергей Сергеевич, каким образом сейчас осуществляется взаимодействие между странами союза в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства?

– 29 мая прошлого года президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о создании Евразийского экономического союза, который закрепил переход наших стран к новому этапу интеграции – экономическому союзу. В настоящее время к договору присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика. В этом масштабном международном акте впервые в рамках евразийской интеграции сторонами были заложены основы промышленной политики наших государств на долгосрочный период. Это – правовая основа сотрудничества.

На практике наши сельхозмашиностроители давно и тесно сотрудничают в сфере кооперационного взаимодействия и создания совместных сборочных производств. Так, в России в настоящее время функционирует более 20 сборочных производств белорусских производителей сельхозтехники.

Задачу комиссии мы видим в создании условий для развития не только производственной кооперации, но и научно-технической, в ее углублении, повышении локализации сборочных предприятий, освоении импортозамещающих и экспортоориентированных производств и продукции. В этих целях нами было подготовлено и принято Высшим Евразийским экономическим советом 31 мая 2013 года Решение № 40, которым сельскохозяйственное машиностроение определено в качестве приоритетного для промышленного сотрудничества сектора экономики.

– Все ли полномочия в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства переданы на наднациональный уровень и каких результатов в этой части достигла ЕЭК за время своей работы?

– В соответствии со статьей 92 Договора о ЕАЭС государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальные промышленные политики. В то же время договором определен круг полномочий Евразийской экономической комиссии в рамках консультативной поддержки и координации деятельности стран союза по разрабатываемым в настоящее время основным направлениям промышленного сотрудничества. К ним относятся меры по оказанию поддержки информационному взаимодействию, разработке и реализации совместных программ и проектов государств-членов, изучение мирового опыта развития промышленности с целью выявления актуальных для союзных государств методов развития промышленности. Однако перечень полномочий комиссии, приведенный в договоре, не является исчерпывающим и может расширяться по решению Евразийского межправительственного совета, в который входят главы правительств наших стран.

Если говорить о результатах работы ЕЭК по данному направлению, то в первую очередь нужно отметить подготовку и принятие Решения Евразийского межправительственного совета от 29 мая 2014 года «О создании условий для развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства в государствах – членах Евразийского экономического союза» и рекомендации совета комиссии «О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства», которыми определен перечень мероприятий по сотрудничеству государств-членов в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

– На какое время рассчитан перечень мероприятий по развитию сотрудничества стран ЕАЭС в сфере сельхозмашиностроения?

– Учитывая важность вопроса развития сельхозмашиностроения в первую очередь для повышения эффективности агропромышленного производства и обеспечения продовольственной безопасности наших стран, рекомендацией предлагается государствам-членам представить в комиссию до 1 декабря 2015 года предложения по подготовке проектов правовых актов, необходимых для реализации перечня мероприятий, и, я надеюсь, со следующего года мы приступим к их полномасштабной реализации.

Кроме того, разрабатываемый в настоящее время сторонами проект Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, рассчитанный на ближайшие 5 лет – до 2020 года, также определит направления и инструменты сотрудничества в этой приоритетной отрасли.

– Назовите цели, которые планируется достичь по итогам реализации мероприятий названного перечня. Намечены ли конкретные показатели по производству техники?

– Как я уже сказал, главная цель – обеспечение эффективности агропромышленного производства и продовольственной безопасности наших стран. Реализация перечня мероприятий позволит создать условия для решения тех проблемных вопросов, которые имеются в отрасли. Это и стимулирование спроса на сельхозтехнику, обеспечение реального доступа к государственным (муниципальным) закупкам сельхозтехники, и повышение информированности участников этого рынка. В рамках промышленного сотрудничества в отрасли сельхозмашиностроения одним из элементов станет формирование перечня унифицированных деталей, которые могут быть использованы в качестве единой элементной базы для совместного производства машин и механизмов в государствах-членах. Это обеспечит взаимозаменяемость изделий, узлов и агрегатов, что в свою очередь позволит создавать предприятия, выпускающие аналогичные компоненты, которые будут конкурировать друг с другом.

Конкурентные преимущества отдельных деталей и узлов приведут к росту спроса на такие узлы и комплектующие изделия, используемые в производстве различных видов продукции. А повышенный спрос позволяет организовывать серийное производство и получать эффект от масштаба, что в конечном счете обеспечит возможность создания новых рабочих мест и освоения новых перспективных видов сельскохозяйственной техники и оборудования.

– Видимо, импортозамещение должно стать одним из ключевых направлений в сфере сельхозмашиностроения...

– Действительно, за год мы ввозим в 4 раза больше сельхозтехники и частей к ней, чем экспортируем в другие страны. И эту ситуацию необходимо коренным образом менять. Именно поэтому решением Евразийского межправительственного совета предполагается разработка мероприятий по организации производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для сельскохозяйственных машин. Однако нельзя зацикливаться только на замещении импорта. Осваивая новые производства продукции, ее надо сразу производить с ориентацией и на внешние рынки.

– Хорошо ли отлажена работа по взаимодействию с производителями? Учитываются ли их интересы при подготовке документов по развитию отрасли?

– Производители сельхозтехники, наряду с уполномоченными органами сторон, принимают непосредственное участие в подготовке проектов документов по развитию отрасли в ходе совещаний, проводимых как в профильных министерствах наших стран, так и на площадке комиссии, в том числе в экспертных группах. Предложения представителей крупнейших производителей сельхозтехники, таких как Минский тракторный завод, Гомсельмаш, концерн «Тракторные заводы», Ростсельмаш, казахстанский «Агромашхолдинг», учитываются при разработке соответствующих документов.

Мнение бизнеса, производителей нам важно в первую очередь, поскольку в конечном счете предлагаемые меры нацелены на стимулирование, улучшение условий производства и повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной техники наших стран.





