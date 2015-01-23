Не вместо, а вместе Свежий выпуск 610 Алия КАРИБАЕВА, аналитик АО «Казахстанский центр государстве

Одними из основных точек роста экономики Казахстана и источниками мультипликативных эффектов в ближайшие 5 лет, на наш взгляд, являются строительство и развитие специальных экономических зон – «Хоргос – Восточные ворота», которая способствует использованию географических преимуществ Казахстана и созданию транспортно-логистического хаба «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», где будут сосредоточены стратегические производства по переработке отечественного сырья.

Как известно, строительство СЭЗ прежде всего начинается со строительства ее инфраструктуры, то есть с подведения на территорию специальной экономической зоны воды, света, канализации, тепла, транспортных коммуникаций, услуг связи и объектов первой необходимости, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность и безопасность участников проекта. Средняя стоимость строительства инфраструктуры СЭЗ в зависимости от занимаемой площади и предполагаемой мощности составляет от 20 до 40 млрд. тенге, со сроком строи­тельства 2–3 года.

Как показывает практика, строительство инфраструктуры СЭЗ в Казахстане финансируется из республиканского бюджета. Основной причиной бюджетного финансирования заявители подобных проектов называют обязанность государства обеспечить функционирование СЭЗ за его счет. В то же время необходимо отметить, что законом, обеспечивающим правовую основу функционирования СЭЗ, еще с 2011 года преду­смотрено обеспечение СЭЗ объектами инфраструктуры как за счет бюджетных средств, так и иных не запрещенных законодательством РК источников. Одним из альтернативных источников бюджетного финансирования инфраструктуры СЭЗ является частный капитал.

Многим известно, что сегодня в экономике сложилась ситуация, когда у государства не хватает свободных денег, а у бизнеса основной вопрос: куда вложить свободные средства, чтобы их не только сохранить, но и приумножить?

Консенсусом является взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса. Казахстану не нужно придумывать «велосипед» – новые схемы и механизмы. За нас это уже сделали развитые страны. Такое сотрудничество в мировой практике называется государственно-частным партнерством (ГЧП). Надо заметить, что инфраструктурные проекты являются самыми популярными в сфере ГЧП. Для государства преимуществами реализации проектов посредством такого сотрудничества является возможность построить качественно, своевременно и с использованием новейших технологий необходимую инфраструктуру, которая является одним из основных факторов, способствующих росту экономики. Дополнительным преимуществом государства от участия в ГЧП-проектах является «рассрочка» оплаты за строительство или создание объектов из республиканского бюджета. Обычно государство начинает компенсировать затраты инвестору после ввода объектов в эксплуатацию. Суммы этих выплат определяются в заключенном с участниками ГЧП-проекта договоре, исходя из периода действия договора и с учетом утвержденной ставки доходности.

Интерес же частного бизнеса к таким проектам вызван следующими причинами. Во-первых, это возможность основать семейный бизнес, которым в будущем могут управлять наследники. Во-вторых, это возможность вложения свободных денег под гарантию или поручительство государства, что является наиболее безопасным видом инвестиций. По таким проектам предполагается различная государственная поддержка. Например, гарантия минимального трафика при инвестициях в транспортную инфраструктуру, защита частных инвестиций от инфляции, гарантия инвестору минимального платежа после завершения строительства инфраструктурного объекта. В-третьих, это распределение рисков проекта между государством и бизнесом по принципу лучшего управления риском.

В настоящее время правительства разных стран, в том числе и Казахстана, разрабатывают стимулирующие меры для привлечения инвесторов и нахождения разумного баланса риска и доходности инфраструктурных проектов. Все условия сотрудничества описываются в договоре, который обсуждается, и при достижении обоюдных договоренностей подписывается уполномоченными представителями сторон.

Почему же тогда на строительство инфраструктуры СЭЗ не привлекаются иные источники? На наш взгляд, для того чтобы на финансирование инфраструктуры СЭЗ, или любой иной производственной единицы, в стране привлекались частные средства, требуется больше внимания уделять отработке проектов в прединвестиционном периоде. Во всех учебниках по управлению проектами указано, что начало реализации проекта начинается с инициации проекта. Топ-менеджеры, инициирующие стратегические проекты, формулируют плановые цели и результаты проекта, обозначают окружение проекта и его участников. После инициа­ции проекта при дальнейшей его проработке определяются ресурсы, необходимые для достижения целей и результатов, организационная и финансовая схема проекта.

Чем раньше будут определены источники финансирования, тем успешнее будет проект, так как вид и форму финансирования проектов определяет длительность периода его реализации. Так, при реализации проектов с участием механизмов ГЧП, например концессию, этап планирования занимает более длительный период (до 2 лет), чем при реализации государственных инвестиционных проектов (до 1 года). На практике же мы часто сталкиваемся с проблемой – по проекту подошел уже инвестиционный период, определенный в стратегических документах, а сам проект еще не прошел все необходимые экспертизы. Так как времени уже нет, а срывать мероприятия, обозначенные Правительством или государственными программами, слишком опасно, выбирается наиболее быстрое решение вопроса – реализовать его за счет государственного бюджета.

Для того чтобы искоренить подобные проблемы с нехваткой времени на реализацию проекта, считаем, что одним из основных правил успешности его реализации является определение команды менеджеров, обладающих как теоретическими, так и практическими навыками управления проектами. Именно такие менеджеры должны участвовать на самом важном его этапе – в период разработки и планирования. В результате при более детальной проработке государственного инвестиционного проекта и правильно определенной схеме финансирования повышается вероятность успешного его завершения, что обеспечит ежегодное высвобождение сотен миллионов государственных средств. Такова цена вопроса.



