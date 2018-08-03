​Не вписался

В Риддере пассажирский автобус упал в речку.

ПАЗик с тремя пассажирами следовал в пригородный поселок Коноваловка. По какой-то причине при движении по небольшому мосту через речку Быструху водитель потерял управление. Автобус снес ограждение и ушел вниз.

В Сети почти сразу появились фото с места аварии. Несмотря на ужасающие кадры, обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Восточного Казахстана, людям потребовалась медицинская помощь, четверо доставлены в больницу, но полученные травмы нетяжелые. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.