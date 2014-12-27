Свежий выпуск Не время для иждивенцев Алия САДЕНОВА, оператор ТОО «Назар текстиль»

Три месяца назад я уст­рои­лась оператором на ковровую фабрику ТОО «Назар текстиль». Прочитала в газете объявление и рискнула позвонить. Дело в том, что у меня нет специального образования. Четверо детей, домашние хлопоты прочно закрепили за мной статус домохозяйки на многие годы. Теперь же, когда дети подросли, появилась возможность работать. Я уж думала, что придется идти посудомойкой в кафе. А тут – такая удача!

Мне предложили работу на современном предприя­тии, открывающемся в свободной экономической зоне «Оңтүстік», и получить специальность, пройдя обу­чение непосредственно на рабочем месте. За прошедшие месяцы я освоила профессию оператора ковроткаческого станка. А ведь на фабрике установлены современные станки бельгийской компании VAN DE WIELE – ведущего мирового производителя оборудования для ковроткачества и велюровых изделий. Работа мне пришлась вполне по силам, хотя, признаюсь, поначалу сильно переживала, да и сейчас, заступая на смену, волнуюсь, чтобы не подвес­ти тех, кто поверил в меня.

Официальный запуск предприятия состоялся в ходе общенационального телемоста. Наш директор Аятулла Аймбетов рассказал Главе государства о проделанной работе. А мы с замиранием сердца слушали Президента страны. Когда Нурсултан Абишевич говорил о важности трудового вклада всех граждан в развитие экономики, мне казалось, что он обращается лично ко мне. Абсолютно согласна с его словами о том, что сейчас не время иждивенцев. Ведь государст­во оказывает всемерную поддержку отечественным и иностранным предпринимателям, вкладывает огромные деньги в строительство инженерной инфраструктуры, стимулируя тем самым строи­тельство новых заводов и создание дополнительных рабочих мест.

Наша фабрика не стала исключением. Она построе­на в рамках ГП ФИИР, не говоря уже о том, что к предприятию за счет бюджета проложены все необходимые коммуникации. Помогает государство нам и в строительстве фабрики по производству синтетических нитей для ковроткачества. Пока мы ввозим сырье из-за рубежа, но уже в следующем году его будут производить из параксилола. К слову, это продукция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Так что уже в следующем году наши ковры будут иметь стопроцентное казахстанское содержание.