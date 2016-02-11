Не время для самоуспокоения

Аким города подвел итоги социально-экономического развития областного центра за минувший год. В частности, если говорить о развитии предпринимательства, в 2015 году в Актобе было зарегистрировано 40,9 тыс. субъектов МСБ. В рамках программы «ДКБ-2020» оказана господдержка 124 предприятиям. Эти меры позволили сохранить более 3 тыс. рабочих мест, создать дополнительно еще 643 новых.

По программе ИИР введены в эксплуатацию 5 новых промышленных объектов на сумму 3,3 млрд тенге с созданием 400 рабочих мест. Их ввод позволит увеличить производство товаров в сфере стройиндустрии, металлургии, пищевой продукции. Что касается аграрного сектора, в минувшем году было заявлено 9 инвестпроектов по переработке сельхозпродукции, из них реализовано 6. В первом квартале текущего года заработают еще три производства – мясоконсервный цех и два – по переработке молока. В перспективе планируется создание аграрно-индустриальной зоны, где будут размещены тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия сельхозпродукции.

Затронул в своем отчете аким и вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, санитарного состояния города, благоустройства, улучшения работы КСК, совершенствования автодорожной инфраструктуры города. По словам акима, в генеральный план города внесены коррективы. В него заложено несколько новых принципов градостроительства, которым должны строго следовать все без исключения застройщики. Хаотичную точечную застройку сменит комплексный метод, основанный на принципе полицентричности.

Акцент в докладе был сделан и на регулировании земельных отношений. Этот вопрос требует решения, поскольку, начиная с 2003 года по 1 октября 2015-го, в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) стоит более 100 тыс. граждан. Именно по этой проблеме в ходе отчетной встречи высказано немало нареканий в адрес работы акимата и госструктур.

Недовольство выражалось и в отношении некачественного ремонта дорог, снегоочистки, отсутствия ливневок, тротуаров, освещения в районах «Акжар-2», «Заречный» и других жилых массивах. Жительница района «Заречный» передала акиму области Бердыбеку Сапарбаеву письмо от инициативной группы с просьбой решить проблемы. Как она отметила, жители района не знают даже к какому округу они относятся, на их заявления который год во всех инстанциях отмахиваются. Между тем в районе нет ни освещения, ни дороги, и даже участкового в глаза не видели!

К микрофонам, установленным в зале, народ выстроился в длинные очереди. Люди затрагивали вопросы водоснабжения, санитарно-экологического состояния в пригородном селе Ясном, высказывали просьбу о необходимости строительства школы в «Заречном» и многие другие.

– У нас дом сгорел! Три семьи остались без крыши над головой, помогите нам, пожалуйста! – с болью в сердце обратилась к акиму города жительница Актобе Сабира Ергожина.

– Сразу же после окончания отчетной встречи мы обсудим вашу проблему, не уходите, зайдите ко мне, – сказал Бекбол Сагын.

Свои вопросы люди передавали в президиум и в письменном виде на специальных бланках, которые им раздали перед встречей. По ряду из них глава города дал конкретные поручения руководителям отделов занятости и социальных программ, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции.

По итогам встречи выступил аким области Бердыбек Сапарбаев. Он отметил, что потенциал областного центра используется не полностью. Это касается и развития малого бизнеса, привлечения инвестиций, обеспечения порядка в налогообложении, землепользовании. Необходимо активизировать реализацию таких госпрограмм в аграрном секторе, как «Сыбаға», «Алтын асық», «Ырыс», «Құлан».

Отмечен недостаточный контакт с ближайшими хозяйствами, районами, с сельскими товаропроизводителями, что, как заметил глава региона, влечет необоснованное повышение цен на некоторые виды продуктов питания. Подписание меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве между городскими властями и крупными предприятиями розничной торговли не должно быть поводом для самоуспокоения. Необходим тщательный повседневный контроль и мониторинг, четкое соблюдение обязательств по ограничению торговой надбавки по 33 позициям социально значимого продовольствия отечественных производителей.

По ряду поднятых проблем глава региона дал конкретные поручения местному исполнительному органу.