Я понимаю чаяния, ожидания, надежды нашего народа в связи с реформами, предлагаемыми президентом. Все хотят сразу и сейчас. Но реформы требуют постепенной реализации и нацелены, в общем-то, на долгосрочный эффект.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как это действует на примере одной ячейки общества.

Когда в 90-е, будучи студентом, я учился в Уфе, то захаживал в самую популярную в городе пиццерию. Редко, один раз в месяц.

Однажды за столиком напротив меня сидели отец с сыном. Сыну лет 6-7 на вид, обычный пацан. А вот про отца хочу рассказать чуть подробно. Видно было, что это «браток». Всё было при нем: короткая стрижка, косая сажень в плечах, массивная золотая цепь на могучей шее. И суровый такой вид, от которого хочется отвернуться и не смотреть более.

Я подслушал их диалог.

- Папа, а после пиццерии, мы дальше пойдем? Я мороженое хочу.

- Не все кайфы в один день, сынок.

Мне так понравилась эта фраза «не все кайфы в один день», что я ее запомнил.

Когда я был ещё молодым папой, то со своими маленькими дочками старался выходить в кафе-мороженое, если помните такие. После съеденного лакомства и выпитого молочного коктейля, мои девочки просились на аттракционы. Денег мало было и я в ответ говорил им спасительную фразу:

- Не все кайфы в один день.

Сейчас с повзрослевшими детьми мы едим пиццу, ходим в кино, едим мороженое - и всё это в один день. Я, желая побаловать своих дочерей, говорю им:

- А в театр не хотите…Большой? - голосом Мимино с характерным акцентом, предлагаю я им дальше продолжить совместный досуг.

- Папа, не все кайфы в один день, - довольные и усталые отвечают они мне.

Иногда я задерживаюсь со своими друзьями в барах. И поздним вечером получаю от младшей дочери сообщение на WhatsApp: «не все кайфы в один день, папа».

И тогда я собираюсь домой…

Нужно иметь волю ждать… и тогда всё придет.