Общество
Не все так «тухло», как кажется?
Марьяна Касимова

Антикоррупционная служба обнародовала данные анализа деятельности СПК «Байконур» – оператора стабилизационного фонда Кызылординской области.

Областной департамент Агентства РК по противодействию коррупции провел встречу с представителями акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур», республиканского общественного объединения «Әділет жолы» и местными активистами.

В ходе встречи, как сообщили организаторы мероприятия, были обсуждены результаты анализа коррупционных рисков в деятельности СПК «Байконур», показавшие, что ключевым ­проблемным вопросом является несовершенство нормативной правовой базы, регулирую­щей работу стабфонда, чем неодно­кратно и пользовались его сотрудники, продавая активы ­(закупленное на бюджетные деньги продовольствие) по заниженной стоимости. Отсюда несвоевременное принятие мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Учитывая социальную значимость вопроса, были озвучены подробности работы стабфонда. К примеру, при списании социально значимых продуктов, по сообщению антикоррупционной службы, «имели место коррупционные риски», а именно: спустя три с небольшим месяца после поставки часть закупленных овощей была выбракована и списана из-за... неправильного хранения. Точнее: в 2021 году лук репчатый – из 288 тонн 204 тонны (почти весь закупленный ­объем) на 11 млн тенге, морковь  – из 80 тонн 44 тонны на 2 млн тенге, капуста – 6 тонн из 15 на 553 тыс. тенге.

По информации антикоррупционной службы, также есть вопрос к выбору поставщика картофеля и моркови, настораживает дорогостоящее приобретение овощей.

У общественников озвученные тонны испорченных овощей, надо сказать, вызвали недоумение, мол, разве так можно? А вот в управлении сельского хозяйст­ва Кызылординской области считают, что все не так плохо, как кажется. Дескать, и лук, и морковь, и ка­пуста относятся к категории скоропортящихся товаров. И товары эти находились на складе практически с прошлой осени до… июня!

Так что коррупционных рис­ков здесь, по мнению аграрных чиновников, нет никаких. А то, что овощи зачем-то хранятся до лета, вместо того чтобы быть распроданными раньше, это торговая стратегия, мол, такая, что неспециалисту не понять!

«Овощная продукция была ликвидирована по решению комиссии в составе специалистов Кызылординского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, областного департамента экологии, управления местной полицейской службы, городского филиала партии «AMANAT» и АО «СПК» Байконур», – отметили в управлении сельского хозяйства.

При этом, как подчеркнули здесь, средства, выделяемые из бюджета на пополнение стабфонда, по истечении срока договора АО «СПК «Байконур» в обязательном порядке возвращаются в бюджет в полном объеме, а дополнительные расходы покрываются за счет собственных доходов корпорации.

«В настоящее время овощи в социальные магазины поставляет ИП «Оразбердин», получившее заем по оборотной схеме, – сообщили в областном управлении сельского хозяйства. – В случае возникновения порчи, гниения их вывозят и заменяют свежим товаром. В настоящее время в социальных магазинах продаются картофель, морковь по 130 тенге, капуста по 95 тенге, лук репчатый по 100 тенге».

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