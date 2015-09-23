Не выбирайте болезнь Свежий выпуск 448 Татьяна ЕВСЕЕВА

Дополнительная иммунизация против кори будет проводиться в возрастной группе 15–19 лет как наиболее восприимчивой и уязвимой, исключая тех, кто был привит в январе-феврале текущего года. Специалисты отмечают рост заболеваемости корью – с начала года зарегистрировано более 2 тыс. случаев, поэтому по эпидемиологическим показаниям в стране принимаются соответствующие меры.

Как сообщила на пресс-конференции в Алматы директор Нацио­нального центра проблем формирования здорового образа жизни Жамиля Баттакова, планируется охватить вакцинацией более 1 млн человек. На сегодня подготовлены и обучены медицинские работники. К работе готовы 4 тыс. прививочных пунктов. В стране развернулась информационная кампания в поддержку иммунизации: в отличие от предыдущего года активно проводятся семинары с привлечением работников в сфере образования, психологов.

Образцы вакцины против кори прошли контроль качества по 22 обязательным показателям. Каждый прививаемый будет информирован о предстоящей прививке, приглашен к врачу, который предоставит ему или его родителям полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от вакцинации.

Специалисты еще раз напоминают о том, что корь – это высококонтагиозное, то есть чрезвычайно заразное, острое вирусное заболевание.

– В основном корью болеют непривитые дети, посещающие детские учреждения, – говорит инфекционист городской полик­линики № 3 Астаны Рузанна Сарсенбаева. – Подростки и взрослые, ранее не болевшие и не получившие вакцину против кори, также остаются чрезвычайно восприимчивыми к этой инфекции. Осложнения при кори могут появиться в любом перио­де болезни. Наиболее тяжелым и часто грозным осложнением являются менинго-энцефалит и серозный менингит (инфекция, вызывающая воспаление головного мозга), которая впоследствии может привести к ослаблению памяти, умственной отсталости, расстройствам психики. Все вирус­ные инфекции, к которым относится и корь, трудно поддаются лечению. Помните: отказавшись от прививки, вы выбираете болезнь, которая протекает тяжело, с осложнениями, возможно с летальным исходом.